華裔女導演第1人 趙婷執導「無依之地」威尼斯影展奪金獅獎

出生中國的女導演趙婷(Chloe Zhao)執導的電影「無依之地」(Nomadland)，在12日閉幕的第77屆威尼斯影展上勇奪最佳影片金獅獎，成為該影展歷史上首位獲得最高獎項的華裔女導演。

「無依之地」是趙婷執導的第三部劇情長片，由奧斯卡金像獎影后法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)主演並兼任電影監製。該片講述一名60多歲的寡婦，在經濟大蕭條時失去所有，把廂型車變成行動住家，自駕穿越美國西部，途中以從事季節性工作維生，完成一趟彷若現代遊牧生活的公路之旅。

受新冠肺炎疫情影響，趙婷與法蘭西絲麥朵曼無法親自到義大利領獎，透過視頻受獎。二人事先特別在廂型車中錄製了一段影片，感謝評審、幕後工作人員以及原著小說作者，兩人在視頻最後還向眾人喊話：「我們在路上見！」

「無依之地」上映後的口碑非常好，威尼斯影展場刊給出3.74最高分，甚至高於2019年金獅獎得主「小丑」(Joker)，奪得大獎實至名歸；該片暫訂12月4日在美國院線上映。

今年38歲的趙婷，出生及成長在中國，畢業於紐約大學影視學院；她的繼母是中國著名話劇、影視及小品演員宋丹丹。趙婷十幾歲離開中國，在英美兩國求學，在紐約酒吧打工的經歷，促使她決定報考NYU影視學院。

紐約讀書期間，趙婷獲得曾執導電影「哈利波特」和「小鬼當家」的校友導演克里斯·哥倫布(Chris Columbus)出資的青年導演獎金計畫，2015年以10萬元獎金拍成處女作「哥哥教我唱的歌」(Songs My Brothers Taught Me)，入圍戛納影展金攝影機獎提名。

趙婷以8萬元拍攝第二部長片「騎士」(The Rider)，2017年獲得美國電影獨立精神獎四項提名，也奪得旨在表彰女導演的邦妮獎(Bonnie Award)，進入好萊塢。

趙婷是執導漫威電影的中國第一人、漫威影史上第二位女導演，她執導的「永恆族」(The Eternals)將於2022年上映。

中央社報導，本屆威尼斯影展由澳洲女星凱特布蘭琪(Cate Blanchett)擔任評審團主席。墨西哥導演米歇爾法蘭科(Michel Franco)執導的驚悚片「新秩序」(New Order)，獲次高獎項評審團大獎銀獅獎。日本導演黑澤清(Kiyoshi Kurosawa)因執導「間諜之妻」(Wife of a Spy)，獲最佳導演銀獅獎。

義大利男星皮耶法蘭西斯柯法維諾(Pierfrancesco Favino)主演義大利電影「我們的父親」(Padrenostro; Our Father)獲最佳男演員獎(影帝)。英國女星凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)因在「椎心之痛」(Pieces of a Woman)精湛飾演一位產下夭折新生女兒的悲痛婦女，獲最佳女演員獎(影后)。