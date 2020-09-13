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中國親子鑑定爆造假！花逾15萬元 非親生變親生

世界日報 / 中國新聞組╱北京13日電
馬男郵寄予臥底記者的文件中，3份「DNA樣本採集專用卡」均已被採集血液樣本。 圖／取材自新京報
馬男郵寄予臥底記者的文件中，3份「DNA樣本採集專用卡」均已被採集血液樣本。 圖／取材自新京報

中國親子鑑定日前被踢爆造假黑幕，指有「司法黃牛」收費數千元（人民幣．下同）至數萬元，為他人以調查虛假資料代辦「親生關係」司法親子鑑定報告。一名「司法黃牛」自稱和正規鑑定機構有合作，當事人不必到場，甚至不用提供全部人的血液樣本，「不管是不是親生的，都能幫你做成親生的。」

新京報報導，網路送養、親子鑑定等社交群組會有一個討論熱烈的話題，就是「怎麼辦出生證」、「誰能辦證」。每當有人提出疑問，群組中的「司法黃牛」就會表明可代辦出生證，主動向當事人聯絡。其中一個個案是有一個領養者透過朋友介紹，聯絡到一名司法鑑定所的工作人員，成功將領養的女嬰鑑定為「親生」，繼而獲得醫院補辦出生證，順利在重慶市渝北區落戶，前後共花費3萬6000元（折合約新台幣154246元）。「司法黃牛」會自行準備血液樣本，當事人只是在鑑定委託書、血液樣本袋上寫上名字，數天後就能得到鑑定報告。

臥底記者進入其中一個微信群組，詢問「誰能幫忙辦理出生證明」後，成功與一名自稱姓馬的廣州男子接洽。馬男先郵寄司法鑑定委託書、告知書、血液樣本袋等文件予臥底記者，填寫資料後再寄回。馬男在文件上簽上名字，鑑定所就會受理。鑑定報告出來後，馬男會帶同報告到指定的戶籍所在地，協助補辦孩子的出生證明。

據報導，馬男表明，即使孩子是非法領養，一樣都能有顯示是親生關係的鑑定報告。

臥底記者在標註有「父親」、「母親」、「兒子」的血液樣本袋上，寫下隨意偽造的假名，並且沒「母親」、「兒子」的簽名及手印。結果在兩日後，臥底記者就得到馬男提供的編號，可在政府查詢平台「廣州公法鏈」網上查詢到司法親子鑑定報告結果，列明是「依據現有資料和DNA分析結果，支持雷亞龍與楊佳穎為雷承業的生物學父母親」。

馬男稱，除了他及當事人，沒有人會知道報告的真假，「做過這個親子證明，以後你有權拒絕再次鑑定，就沒人會知道你的孩子是不是親生的了。」

報導指出，出具報告的是廣東華醫大司法鑑定中心，臥底記者致電該鑑定中心，工作人員確認報告是真的。

廣東華醫大司法鑑定中心其後指，目前已展開自查，暫不確定問題所在。廣州司法局在通報中則表示高度重視，已立即依法依規啟動調查程序。

出具報告的是廣東華醫大司法鑑定中心。 圖／取材自新京報
出具報告的是廣東華醫大司法鑑定中心。 圖／取材自新京報

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