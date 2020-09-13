耿瀟男夫妻失聯 北京警方證實：涉非法出版被拘

北京清華大學前教授許章潤早前因被控嫖娼逮捕，曾聲援他的藝術家耿瀟男和夫婿秦真日前傳出也遭逮捕。北京公安12日晚間證實，耿瀟男夫妻因涉嫌「印刷、銷售非法出版物」的「非法經營罪」，已被刑事拘留。

綜合媒體報導，海淀區公安局在12日發出通報指，北京某文化傳播有限公司在經營活動中存在「印刷、銷售非法出版物的行為，在其庫房中發現大量非法出版物，涉嫌犯罪」。案件被移交至公安機關偵查後，公司前法定代表人耿瀟男，以及現任法定代表人秦真，在9日因涉嫌非法經營罪被海澱公安分局依法刑事拘留，現案件正在辦理中。

這是耿瀟男與秦真失聯後，中國官方首度公開證實兩人的去向。據先前外媒報導，兩人目前處於被關押狀態，家屬已委託北京的莫少平律師事務所律師尚寶軍擔任辯護人。

耿瀟男曾任中國天畫畫天影業的CEO、瑞雅書業總編輯，現任是傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。在許章潤7月因嫖娼指控被拘留後，耿瀟男曾多次在社交平台上呼籲外界伸出援手，並稱許被指控嫖娼是惡毒誹謗，目的是要讓他噤聲。

許章潤在耿瀟男、秦真日前失聯後，曾為此發表公開信聲援，要求當局釋放兩人。