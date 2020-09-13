宋丹丹繼女趙婷奪金獅 電影口碑爆了

第77屆威尼斯影展閉幕，中國女導演趙婷執導的美國電影「無依之地」（Nomadland，暫譯）勇奪最高獎項最佳影片金獅獎，這部電影在在威尼斯電影節和多倫多電影節展映之後，也獲得了很高的媒體評價，在評分網站上達到了9.2的高分，不少影評人更是稱電影口碑「爆了」，網友更是表示祝賀「趙婷牛逼」。

趙婷拿下金獅獎，也是繼侯孝賢（悲情城市）、張藝謀（秋菊打官司、一個都不能少）、蔡明亮（愛情萬歲）、李安（斷背山、色‧戒）、賈樟柯（三峽好人），第八度為華人爭光。

趙婷出生於北京，在英國讀完高中後去了美國，本科在聖約克山女子大學完成，研究生在紐約大學電影學院完成。

除了這次高評價的電影「無依之地」，趙婷幾乎每一部作品都獲得了許多獎項。綜合媒體報導，2014年，趙婷的首部電影「哥哥教我的歌」，曾入圍第68屆坎城電影節金攝影機獎，還曾獲得第24屆哥譚獨立電影獎最佳女導演獎，導演能力早已得到了業界的認可。2017年趙婷憑藉劇情片「騎士」揚名好萊塢，之後她更以第一位華人導演漫威電影宇宙新片「永恆族」（Eternals）。

據報導，趙婷還有另一個不被大眾熟悉的身分，她是宋丹丹的繼女。

宋丹丹和前夫英達在1997年離婚，同年8月，宋丹丹和相識僅有28天的趙玉吉結婚，閃婚的同時，宋丹丹也成了趙婷的後媽。

對這段「母女」緣，宋丹丹曾在節目上談過，稱自己一開始其實不被趙婷接受，甚至還被其直呼大名。到後來，趙婷才逐漸敞開心扉，喊起了宋丹丹媽咪。

報導指出，趙婷成為電影導演後，宋丹丹也經常在社交平台為趙婷宣傳，2017年，宋丹丹曾攜兒子巴圖，與繼女趙婷一起亮相平遙國際電影展。

趙婷曾在資金被打劫，缺錢到崩潰的情況下，用不到10萬美金的成本，完成了電影「騎士」的拍攝，但即時如此缺錢，趙婷並未向家裡求助。趙婷曾說過，自己是現實主義，影片獲獎最大的意義就是有資金支持下一部作品的拍攝。

對於趙婷拿下威尼斯影展金獅獎，網友除了恭賀，直誇她是「天才少女」、「趙婷牛逼啊啊啊啊啊啊！」也有說：「太棒啦，如果國內文化環境再寬鬆些，相信會有更多華人導演、演員、創作團隊拿到更多國際獎項！」「她在西方求學過程中對電影產生興趣，靠自己的努力在美國獨立電影界闖出了屬於自己的天地，非常不易。」

不難看出，導演趙婷有著獨特的個人思想，而她也從未宣揚過自己的家庭身分，十分低調。作為中國籍女性導演，能在國際影壇贏得一席之地，過程中的艱辛也只有她自己最清楚。