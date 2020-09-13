北京觀察／各國互別「苗」頭 中國拚一「劑」成名

英國阿斯利康公司新冠疫苗受試者出現了不良反應，暫停疫苗臨床試驗；另一方面，中國國藥中國生物研製的兩款新冠滅活疫苗已接種數十萬人次，無一例不良反應，且零感染。一場無聲的疫苗搶先戰，以及隨之而來的國際政治角力正在展開。

目前，疫苗成為恢復全球正常生活秩序最大的希望。世界衛生組織日前公布，有30個新冠疫苗進入臨床試驗，九個處於三期臨床試驗階段，而中國就占其中五個。

國藥中國生物總法律顧問周頌透露，新冠疫苗做人體試驗已超過六個多月，打在高風險暴露人群，如救治新冠感染者的醫療機構醫護人員等，至今沒有一例感染。

國家競爭早已展開。中國在海外的試驗，擴大了人種、國家和人群，主要還是要被海外認可。國藥集團透露，目前，新冠滅活疫苗在國際上已有5億劑的市場意向。

以前中國疫苗想要出口是困難的。受一系列的法規限制、臨床限制，大多通不過美國食藥署FDA和歐盟認證。現在中國在海外直接開展三期臨床研究。未來，只要中國審批通過，在這些國家也都可以合法合規上市。這也為中國的藥品、醫療設備、檢測試劑打開全球市場。

疫苗研製超前也成為外交利器，中共外長王毅表示，疫苗獲准正式上市後，將無償提供給非洲兄弟友邦國家；中共總理李克強也強調，未來中國生產的疫苗，將優先提供給瀾滄江-湄公河國家組織成員。

無疑，中國傾全國之力研發新冠疫苗，目的是多方面的。目前歐美仍苦於疫情蔓延、經濟停滯；西方國家對疫情溯源和抵制依然嚴重；「一帶一路」合作大多中斷。中國急於重建國際形象，也亟待打開新國際市場。疫苗的政治象徵意義背後，是大國已將其視為展現國家科學實力的象徵，更是國際影響力的展現。