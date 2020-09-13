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10歲女童做錯數學題被老師體罰致死 妹妹目睹：老師完全不管

聯合新聞網 / 綜合報導
日前大陸一名10歲女童因為在學校課堂上做錯數學題，被老師用木板打了幾下手心，並讓女童和其他同學一起跪在講台上，不料女童卻突然出現眩暈現象，隨即送醫後竟不幸死亡。圖擷自微博
日前大陸一名10歲女童因為在學校課堂上做錯數學題，被老師用木板打了幾下手心，並讓女童和其他同學一起跪在講台上，不料女童卻突然出現眩暈現象，隨即送醫後竟不幸死亡。圖擷自微博

小學生遭學校老師體罰竟離奇死亡！日前大陸一名10歲女童因為在學校課堂上做錯數學題，被老師用木板打了幾下手心，並讓女童和其他同學一起跪在講台上，不料女童卻突然出現眩暈現象，隨即送醫後竟不幸死亡。

根據《 川報觀察 》梨視頻 》報導，日前大陸四川省蒼溪縣高坡鎮，就讀中心小學的一名10歲女童，早上在學校上數學課時，被老師要求和其他幾名學生到黑板前做數學題，由於女童剛好有兩道數學題沒做好，於是老師就用木板打她手心4次、罰跪5分鐘，甚至揪著女童耳朵朝她的頭打了兩下，並踹了她兩腳。

10分鐘後女童便感到頭部暈眩不適，女童的妹妹和其他同學見狀趕緊將她扶起坐下，但老師卻在一旁冷眼旁觀。對此，女童的媽媽表示，當時女兒已經快要昏厥，「數學老師喊了她的名字，女兒沒有回應，老師就不管了。」

直到第三節下課，數學老師眼見不對勁才通知女童的奶奶到學校，但當時女童的雙眼已無法睜開，還口吐白沫，隨後才趕緊叫救護車將她送醫，沒想到經過搶救女童還是回天乏術。

事發後，該名數學老師一直以「配合派出所調查」為藉口神隱，不願出面和家長道歉。當地居民也透露，老師平時就很愛體罰學生，有時還會把學生的臉掐起來罵，或是直接搧學生耳光。

目前警方已啟動法定鑑定程序，涉案教師也已遭停職並接受調查，蒼溪縣教科局更派駐相關小組進駐學校，對學生進行心理輔導和安保工作，以維持校園正常教學秩序和校園穩定。

梨視頻 體罰

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