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2歲女嬰得罕病！救命藥一針逾200萬 網嘆：再多都只是拖延

聯合新聞網 / 綜合報導
近日大陸一對夫妻的2歲女嬰，剛出生就患有罕見疾病，需要依靠特殊藥物才能維持性命，然而打一針就要花費70萬人民幣（約新台幣299萬）。圖擷自微博
近日大陸一對夫妻的2歲女嬰，剛出生就患有罕見疾病，需要依靠特殊藥物才能維持性命，然而打一針就要花費70萬人民幣（約新台幣299萬）。圖擷自微博

女嬰罹患罕見疾病，一針救命藥費用竟高達70萬人民幣（約新台幣299萬）！近日大陸一對夫妻的2歲女嬰，剛出生就患有罕見疾病，需要依靠特殊藥物才能維持性命，然而打一針就要花費70萬人民幣（約新台幣299萬），該藥物也沒有納入醫保，對於女嬰的父母來說根本無法負擔，因此女嬰是否會放棄治療引來大批網友關注。

根據梨視頻 》報導，大陸一名女嬰自2018年出生2個月大後，卻有天突然動也不動，父母見狀趕緊帶女嬰就醫檢查，不料卻被診斷出患有罕見疾病「脊髓性肌萎縮症（SMA）」，醫生當下無奈的告訴女童父母「孩子帶回家，等什麼時候緣盡了就算了」，儘管如此女嬰的父母仍沒有放棄，在家24小時輪流照顧女嬰，由於女嬰沒有吞嚥功能，需時時刻刻給她吸痰，每隔2小時翻一次身，近期女嬰更因為病情惡化導致窒息。

報導中提到，雖然去（2019）年有相關治療藥物上市，但光是一針就高達70萬人民幣（約新台幣299萬），當時女嬰的父母身上連一萬元人民幣（約新台幣4萬）都沒有，只能四處奔波籌措鉅額醫藥費。女嬰的母親表示「雖然她不會說話，但是她那巨大的雙眼，透露出的就是『我想活著』的訊息」，並認為不能因為經濟狀況的關係而讓女嬰放棄治療。

所幸4個月後醫藥費終於湊齊，女嬰打了新藥手部有明顯的力氣，搔撓腳心時也可以輕微的抬起，即使如此藥物還是必須持續施打，因此女嬰的父母已為此背了將近35萬人民幣（約新台幣149萬）的債務，現在夫妻倆也只能靠直播賣貨，來賺取微薄的醫藥費。

事情曝光後，立刻引來許多網友關注，並紛紛表示「這樣孩子也是受罪，何況家長沒有能力，也不是籌到70萬（約新台幣299萬），就能完全康復」、「有多少錢就做就做多少事，下次再生之前要做基因檢測」、「說實話這就是大自然的選擇，優勝劣汰，如果真的負擔不起，還是放棄吧」、「打一針也好不了，不如就放棄吧」、「70萬（約新台幣299萬）也只能活到5歲吧」、「再多一針都只是拖延，真的不必」。

罕見疾病 人民幣 梨視頻

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