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談戀愛總失敗...男與相親女共度良宵 栽在這處竟被告性侵

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
河北唐山的小邸2018年2月透過婚介所相親，當天與女方共進晚餐後在車上發生關係，不料婚介所老闆隨後竟要求小邸拿錢補償女方，遭拒後報警，小邸被捕，隨後被依性侵罪判刑3年。示意圖／Ingimage
河北唐山的小邸2018年2月透過婚介所相親，當天與女方共進晚餐後在車上發生關係，不料婚介所老闆隨後竟要求小邸拿錢補償女方，遭拒後報警，小邸被捕，隨後被依性侵罪判刑3年。示意圖／Ingimage

河北唐山的小邸2018年2月透過婚介所相親，當天與女方共進晚餐後在車上發生關係，不料婚介所老闆隨後竟要求小邸拿錢補償女方，遭拒後報警，小邸被捕，隨後被依性侵罪判刑3年。小邸雖入獄，但堅持不認罪。案情近日在網上曝光，唐山市中級人民法院11日發通報稱，將對案件進行全面核查。

新京報報導，1988年出生的小邸，談過幾次戀愛都沒結果。2018年2月透過婚介所認識了25歲的小王。相親當天，小邸、小王對彼此都很滿意。小邸當晚請婚介所老闆王男、小王等數人共進晚餐。晚餐結束後，小邸、小王在車上發生了性關係。小邸之後轉了500元給婚介所老闆王男。

小邸家人表示，王男隨後要求小邸拿出2、3萬元給小王作為補償，但遭拒。隨後王男要求小邸拿出「補償費」，並揚言不給就報警告小邸性侵。小邸認為遭到敲詐，堅決不從。王男隨後報警，其間有人自稱受王男委託的人向小邸家人要了數千元「解決此事」。但不久小邸就被逮捕了。

報導指出，2018年6月1日，灤南縣人民檢察院以性侵罪對小邸提起公訴，灤南縣法院2018年12月29日一審以性侵罪判處小邸有期徒刑三年。唐山市中級人民法院合議庭審理認為證據確實、充分，2019年初裁定駁回上訴。

小邸入獄後，堅持不認罪，希望家人為他申訴。兩個月前，小邸告訴父親，他只要認罪就可以減刑，但「兒子說寧肯多坐幾個月牢，也不能無罪認罪。」

小邸生活照。圖／取自新京報
小邸生活照。圖／取自新京報

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