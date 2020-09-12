被指是「性侵犯」堅持伸冤42年 78歲翁：我只想清白離開人間

江西省蓮花縣小學教師汪康夫1966年在任教期間被公安帶走，法院隨後認定其性侵兩名女學生，猥褻十名，判處其有期徒刑10年。汪康夫從1978年開始一直寫信為自己申冤，至今已42年。媒體找到當年的「受害」女學生，除一人去世，一人無法聯繫外，其餘10人均否認被性侵或猥褻。

瀟湘晨報報導，汪康夫1959初中畢業後，被分配到江西蓮花縣琴水小學教書。1966年5月16日深夜，汪康夫被社教工作組成員帶到公安局，罪名是性侵多名女學生。汪康夫不認罪，但法官認定他「態度極其不老實，仍以「性侵少女學生2名，猥褻少女學生10名」，判處有期徒刑10年，到鄱陽湖勞改農場改造。

多年後，汪康夫在廣播裡聽到全國在平反冤假錯案，便請律師幫他從法院調取案卷查看。這時他才知道，當年的取證工作並非由警察進行，而是由兩位受工作組委託的女老師，找學生談話後寫下兩份「關於汪康夫性侵女學生的調查報告」，再加上社教工作組的總結。這三份材料就是他案卷材料裡所有的「定罪證據」。

汪康夫寫信給當年兩位「被性侵」的女生求證，一位回信稱「接到你的來信，我感到非常奇怪，不知是誰在埋怨和害我。」另一位則說：「如果說你性侵我，實在是冤枉、冤枉、大冤枉。」汪康夫1978年開始向各級法院寫申訴信，但大多石沉大海，得到的兩次回應均是駁回申訴。

2020年，班長李利元和小學同學李新恩一起找到了當年的「被害」女生，希望她們能回憶並寫下當年的真相，為老師作證。「受害者」之一劉淑芬表示，自己小學時曾被一位女老師反鎖在房間裡兩個小時，讓她寫有關汪老師的材料。她寫不出，就連續被關了好幾天，從此留下心理陰影。

另一位被「猥褻」的女生李蓮新說，她被老師叫去辦公室，一進門，老師讓她交代「汪老師對你做了什麼」，她不知道說什麼，就被關了一整節課。後來她在辦公桌上瞥到幾張字寫得歪歪扭扭的檢舉信，就照抄了幾句，大意是「汪老師性侵了我」。

被放出來後，她和朋友李花清說起此事，沒想到李花清也被叫去談話了。她們想著，之後警察來調查時再說明沒有此事，但一直都沒有等來警察。李蓮新表示，誣告汪康夫，是受當年教導主任逼迫。大多數被叫去談話的「受害」女生直到2020年，才知道汪老師因為性侵罪被判了十年。

江西省檢察院2020年5月27日稱依法受理汪康夫的申訴，承諾三個月內給他答覆。但7月29日卻以負責此案的法官正在住院為由，給汪康夫發了「中止審查」的通知，稱等法官出院後再「跟進」。「等找到案卷的時候，我這個人還在不在呢？我已經快80歲了。」78歲的汪康夫說，會一直申冤下去，直到還自己清白。「我的餘生只有一個心願：清清白白地離開人間」。