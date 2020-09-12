荒廢20多年! 山西砸6000萬的「三國城」陷空城計

「古今多少事，都付廢墟中？」位於山西省清徐縣一座荒廢已久的景點—三國城，曾經在1995年盛極一時，花費6000萬（約877萬美元）打造的大型歷史主題園區，未料沒多久就不堪虧損而倒閉，網友拍攝影片直擊，繼「獨山縣爛尾樓」後，又一次引發中國社群的困惑與議論。

聯合新聞網轉角24小時報導，這座三國城位於山西省太原市清徐縣，創建於1995年、占地約205畝。其誕生的緣由，除了當時90年代中國國內的旅遊熱潮之外，也是清徐縣自我標榜為「三國演義」作者羅貫中的故鄉，所打造的地方歷史觀光景點；因此又被稱為三國演義城、內部也設有「貫中故里歡迎您」的字樣——不過實際上羅貫中到底是不是山西人，也都沒有學界定論。

三國城耗資6000萬人民幣，在當時已為相當大手筆的投資。1995年開幕之後曾經紅極一時，原因不是教科書裡寫滿三國，可能的驅動力之一，是1994年著名的央視版電視劇「三國演義」造成的社會轟動。而在當時，類似的三國景點其實也還不只山西這一座。

這座三國城位於山西省太原市清徐縣，創建於1995年，耗資6000萬人民幣，在當時已為相當大手筆的投資。 （取材自微博） 葉玉鏡

山西三國城園區佔地廣大，特色賣點之一是由長春電影製片廠協力打造的人物蠟像、以及各種三國故事經典場景的再現。然而矛盾的是，當中絕大多數的仿古建築，並非符合歷史場景的漢代魏晉風格，而是仿造明清宮的形式，基本上完全時空錯亂。

實際上這座三國城建設，也並非山西當地政府官方所為。根據清徐縣文旅局的說法，除了土地是政府所有之外，地上建物是私人投資打造。然而好景不常，才開放2年多的時間，就因為不堪虧損而倒閉，根據山西太原市的說法，損失將近1863萬人民幣。

停止營運之後，卻也在原因不明之下一直荒廢在此，20多年來成為當地也算有一定知名度的廢墟遺跡。儘管城門口還掛著「正常開放」的字樣，實際上內部建築幾乎倒塌毀壞、雜草叢生；也因為沒有設欄封鎖，偶爾還會有路過的遊客隨意進出散步。

相較之下，無錫的三國城過去因為是央視版三國拍設場景而吸引無數遊客，現今仍還有相關大型活動營運當中。 （本報系資料照片）

諷刺的是，對比較早開放、至今仍有營運的江蘇「無錫三國影視城」、以及湖北知名景點「中華三國城」，無錫的三國城過去因為是央視版三國拍設場景而吸引無數遊客，現今仍還有相關大型活動營運當中。

在今年9月公開的影片和相關報導中，清徐縣文旅局表示，地方政府目前已正在重新規畫，有望在清理三國城之後，於周邊發展旅遊觀光事業。