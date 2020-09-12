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反送中少女之死 催化港府信任危機

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電

香港15歲少女陳彥霖的形象是香港示威經常出現的象徵符號。她是去年9月在九龍油塘一帶海面發現的全裸浮屍，警方及其母認為陳是自殺，但由於事發現場沒有監控鏡頭，也沒有明確人證，加上陳彥霖本身是游泳健將，引發很多疑問。

BBC報導，外界猜測她的死因可能和她曾經參與「反送中」示威有關，但事實上也一直沒有直接證據證明這一點，她本人並沒有因示威被捕，她的遺體在去年10月已經火化。她的死亡成為了2019年香港示威延續至今的一大謎團，也是抗議的助燃劑。過去一年，多次有示威者發起悼念陳彥霖的活動，有區議員計畫把一個公園的名稱以陳彥霖命名。

據法院資料顯示，陳彥霖家庭背景複雜，她在單親家庭長大，曾經多次入住女童院，一度試過在女童院自殘並逃走，在夜店當過「陪酒」（陪客人喝酒）和吸食大麻，並捲入過與示威無關的襲警案。一些專家懷疑她有思覺失調或有情緒問題，但沒有發現她有自殺傾向。

政府化驗師康佑軒在法庭上表示，對陳彥霖遺體化驗時，沒有發現任何有關大麻、精神科藥物或麻醉藥「哥羅芳」（三氯甲烷）的成分，不過康佑軒承認，「哥羅芳」有機會在屍體腐化過程中流失。

在香港市民對政府高度不信任的情況下，這宗案件的法律程序告一段落，但香港的政治紛爭和矛盾，卻不會這麼容易得到化解。

香港 大麻 反送中

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