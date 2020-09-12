運20「削頭」合成？ 央視闢謠：實拍

俄羅斯「高加索-2020」戰略演習9月21日-26日在阿斯特拉罕州舉行。11日凌晨，中國甘肅酒泉某軍用機場，參演解放軍整齊列隊，乘坐2架運20運輸機赴俄。此外，日前有軍事記者與運20有過一次「親密接觸」，運20從記者頭頂「削過」，引發網友熱議，有人質疑合成照，央視對此闢謠稱是實拍。

央視報導，此次中方參演部隊以西部戰區機關和戰區陸軍、戰區空軍為主抽組力量組建，編設中方導演部、聯合戰役指揮部、合成戰鬥群、指揮保障隊、後裝保障隊、衛生防疫隊等力量。

據報導，參演第一梯隊人員從酒泉某軍用機場乘坐2架運20運輸機出發，經烏魯木齊地窩堡機場通關，空轉至俄羅斯阿斯特拉罕州某軍用機場。此次演習，參演人員、裝備全部依託運20大型運輸機，實施點對點遠程空中投送。

首批人員11日到達後，將根據中俄磋商達成的共識先期展開有關工作，為後續中方參演部隊的到來做好協調保障。

另外，針對運20從記者頭頂「削過」這一幕，有網友打賭說：「這一定是用綠幕合成的吧？」但央視實力闢謠：「實拍！」

報導說，像這樣的「極限」操作，對於軍事記者來說，只是報導工作的日常。