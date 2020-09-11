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媽誤用清潔劑泡奶粉讓4月嬰喝下 發現後急送醫洗胃
日前在中國大陸江蘇省發生一起因母親粗心用清潔劑泡奶粉，導致4個月大的男嬰喝下後不斷哭鬧，該媽媽發現自己已犯下大錯後，緊急將男嬰送醫，目前院方則表示洗胃後已無大礙。
據《澎湃新聞》報導指出，這名4個月大男嬰因母親習慣以除垢劑清洗水壺，然而當天孩子卻在等待喝奶的時候大哭，使這位母親急著泡奶，一時忘了水壺中還有除垢劑，便直接用水壺中的水泡了奶粉。送醫時在護士的詢問下才得知男嬰已誤喝下120毫升清潔劑牛奶，被緊急送到江蘇省淮安市婦幼保健院急診科。
對此，該母親則表示，因兒子喝完奶就一直大哭，才想起拿去泡奶的水壺內還放著除垢劑，便緊急將兒子送醫。醫生得知後緊急為男嬰進行洗胃，目前觀察2小時後確定無生命危險，已讓家屬帶回家照顧。
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