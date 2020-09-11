快訊

高雄前鎮區乙烯外洩拖2小時才曝光 市府遭疑「刻意掩蓋」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽誤用清潔劑泡奶粉讓4月嬰喝下 發現後急送醫洗胃

聯合新聞網 / 綜合報導
蘇江發生一起因母親粗心用清潔劑泡奶粉，導致4月嬰誤喝事件。示意圖／ingimage
蘇江發生一起因母親粗心用清潔劑泡奶粉，導致4月嬰誤喝事件。示意圖／ingimage

日前在中國大陸江蘇省發生一起因母親粗心用清潔劑泡奶粉，導致4個月大的男嬰喝下後不斷哭鬧，該媽媽發現自己已犯下大錯後，緊急將男嬰送醫，目前院方則表示洗胃後已無大礙。

據《澎湃新聞》報導指出，這名4個月大男嬰因母親習慣以除垢劑清洗水壺，然而當天孩子卻在等待喝奶的時候大哭，使這位母親急著泡奶，一時忘了水壺中還有除垢劑，便直接用水壺中的水泡了奶粉。送醫時在護士的詢問下才得知男嬰已誤喝下120毫升清潔劑牛奶，被緊急送到江蘇省淮安市婦幼保健院急診科。

對此，該母親則表示，因兒子喝完奶就一直大哭，才想起拿去泡奶的水壺內還放著除垢劑，便緊急將兒子送醫。醫生得知後緊急為男嬰進行洗胃，目前觀察2小時後確定無生命危險，已讓家屬帶回家照顧。

延伸閱讀

沒戴口罩拒載！他好心贈婦竟被「嫌顏色」拒絕 網怒：公主病

高雄單親學童路邊叫賣惹人心疼 網友卻爆出幕後黑暗真相

違停紅線遭檢舉 罰單照片上一個手勢讓她氣炸

逛全聯驚見「百年老店甜點」老饕讚：從小吃到大

相關新聞

媽誤用清潔劑泡奶粉讓4月嬰喝下 發現後急送醫洗胃

日前在中國大陸江蘇省發生一起因母親粗心用清潔劑泡奶粉，導致4個月大的男嬰喝下後不斷哭鬧，該媽媽發現自己已犯下大錯後，緊急將男嬰送醫，目前院方則表示洗胃後已無大礙。

兒名「朱穆朗瑪峰」 父開玩笑改不了

湖北十堰一名一年級的小朋友名叫「朱穆朗瑪峰」，與世界第一高峰珠穆朗瑪峰只差一個字。

貪汙2389萬元 雲南前書記秦光榮認罪

四川省成都市中級人民法院10日對中共雲南省委原書記秦光榮受賄一案一審公開庭審，檢察院指控秦光榮利用職務之便，直接或通過其親屬非法收受他人財物共計折合人民幣2389萬餘元（約349萬美元）。秦光榮做了陳述後，當庭表示認罪、悔罪。

流浪狗傷人 長期投餵者擔責賠4萬

貴州省遵義正安縣一名老人回家途中，被一條土狗撞成傷殘，長期投餵者被法院判賠4萬元人民幣（約5800美元），引起熱議。目前，昝某身體已恢復健康。

港大鼻噴疫苗 將募百人11月試驗

香港大學醫學院微生物學系與內地合作研發一種治療新冠肺炎病毒鼻噴式疫苗，並可望於11月進行臨床試驗，將招募100名志願者接種；此後還有二、三期臨床試驗，預料最快一年後才可成功研發出疫苗。

「英雄母親」雷雷用斷掌守護寶寶 圓圓是牠四女兒

中國官方昨晚宣布，貓熊「雷雷」9日因病搶救無效死亡，享年約31歲。「雷雷」是大陸贈送給台灣的貓熊「圓圓」之母；她雖然年幼...

珠海一酒店發生爆炸 現場3人受傷

廣東省珠海市一間酒店11日上午發生爆炸，據當地官方消息，截至上午10點火勢已撲滅，初步有3人在事件中受傷，而目擊者指出，...

珠海一酒店附近發生瓦斯爆炸 至少3人受傷

陸媒報導，中國大陸廣東省珠海市一家酒店附近今早發生瓦斯爆炸，威力驚人，並引發火災，初步估計至少有3人受傷送醫

大熊貓「圓圓」的媽媽「雷雷」 31歲在大陸病逝

根據中國大熊貓保護研究中心發布的消息，31歲的大貓熊「雷雷」，9月9日因病搶救無效死亡。雷雷為大陸2008年贈送給台灣的...

中緬大臨鐵路 年內建成

由中鐵十二局承建的中緬國際通道大（理）臨（滄）鐵路重點控制性工程杏子山隧道10日貫通。至此，大臨鐵路35座隧道全部貫通，...

陸航班量 恢復到疫情前9成

中國民用航空局副局長崔曉峰日前在北京舉行的第二屆「空中絲綢之路」國際合作峰會上表示，8月底，中國民航每日航班量已經超過了...

紫禁城600歲 前世今生一次看

今年是北京紫禁城建成六百年，北京故宮昨天舉行「丹宸永固—紫禁城建成六百年」大展，以三大主題介紹紫禁城的規畫、布局、建築、...

熱門新聞

本式台胞證將走入歷史 9月20日最後一批到期失效

涉香港新疆爭議 外媒：中國下令陸媒禁報花木蘭

央視王金平求和說 國台辦：兩岸一家人多增信釋疑

王金平登陸「求和」？北京澄清：央視言論非官方立場

新聞眼／蔡王會曝光 牽動三角博弈

民進黨正告北京當局 克制近來的言語及軍事挑釁行為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。