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兒名「朱穆朗瑪峰」 父開玩笑改不了

世界日報 / 中國新聞組／上海11日電
名叫朱穆朗瑪峰的湖北一年級小朋友。（圖截取自影片）
名叫朱穆朗瑪峰的湖北一年級小朋友。（圖截取自影片）

湖北十堰一名一年級的小朋友名叫 「朱穆朗瑪峰」，與世界第一高峰珠穆朗瑪峰只差一個字。

據十堰晚報報導，由於男童母親孕期問丈夫孩子要取什麼名，其父說「姓朱，就叫朱穆朗瑪峰吧」。男童出生後登記出生證時因名字因沒想好，就直接寫上了，沒想到辦戶口時才知道，戶口上的名字需與登記出生證名字一致，不能改了。

新浪報導，就是因為這麼一個名字一出，網友們都紛紛評論，所以這個話題一度飆升成為微博熱搜話題榜，直接就讓這位小朋友在互聯網上火了一把。

有網民說：「考試寫名字時，人家都做完兩道選擇題了，他剛寫完名字」、「從此孩子走上人生巔峰，上課提問必有他」。

也有網民表示，「完全不考慮以後孩子的校園生活，只圖自己覺得標新立異。孩子不是你們的玩具」、「去戶籍派出所就改了，怎麼還改不了」。

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