貪汙2389萬元 雲南前書記秦光榮認罪

四川省成都市中級人民法院10日對中共雲南省委原書記秦光榮受賄一案一審公開庭審，檢察院指控秦光榮利用職務之便，直接或通過其親屬非法收受他人財物共計折合人民幣2389萬餘元（約349萬美元）。秦光榮做了陳述後，當庭表示認罪、悔罪。

新京報報導，秦光榮生於1950年，2001年3月，秦光榮擔任雲南省委常委、組織部部長。2001年10月，白恩培由青海省委書記調任雲南省委書記，兩人開始共事。秦光榮後任雲南省委常委、省委副書記、常務副省長，2006年11月出任雲南省代省長。

2007年初，秦光榮去代轉正擔任雲南省省長，白恩培與秦光榮兩人開始黨政搭檔，主政雲南5年時間。2011年8月起，秦光榮接替白恩培擔任雲南省委書記，白恩培調任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。

成都市人民檢察院指控，2003年至2014年期間，被告人秦光榮利用擔任雲南省委常委、副省長、省委副書記、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、股權轉讓、職務提拔調整等方面謀取利益。2000年至2018年期間，秦光榮直接或通過其親屬非法收受他人財物共計折合人民幣2389萬餘元。

去年9月，經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國人大原內務司法委員會副主任委員、雲南省委原書記秦光榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

秦光榮嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據「中國共產黨紀律處分條例」、「中華人民共和國監察法」等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予秦光榮開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。