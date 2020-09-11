流浪狗傷人 長期投餵者擔責賠4萬

貴州省遵義正安縣一名老人回家途中，被一條土狗撞成傷殘，長期投餵者被法院判賠4萬元人民幣（約5800美元），引起熱議。目前，昝某身體已恢復健康。

南國今報報導，60多歲的昝某去年9月從農貿市場買菜回家途中，被一條土狗撞倒，入院後，被鑑定為右側多發肋骨骨折十級傷殘。經警方調查，該狗經常被當地居民萬某餵養；萬某則辯稱，雖然自己有餵養行為，但這是流浪狗，不應擔責。對此，昝某向正安縣人民法院訴請判令萬某賠償其各項損失共計7萬餘元。

正安法院審理認為，即便該狗是流浪狗，但萬某常向其投餵食物，事實上係豢養該狗，常在附近流浪，引發本次事故，遂判令萬某賠償昝某各項損失共計6萬餘元。萬某不服，上訴至遵義中院。

經遵義中院審理，日前雙方當事人達成調解，當庭兌現了4萬元賠償款。

正安法院一位工作人員表示，依法飼養的動物造成他人損害，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任。（萬某）向流浪狗投餵食物，可以把他認定為動物的管理人。」

該工作人員稱，萬某係某門店工作人員，「狗經常出現在門店旁，基本上每天都會餵養。」餵養確切時長不詳，但「最起碼應該有幾個月」。

那麼，欲救助流浪狗，應該如何處理？該工作人員表示，「偶爾投餵沒關係，但經常投餵不恰當。經常投餵，狗就會經常到這附近來，對他人也會產生危險性。可以通過法律法規允許的方式進行領養，或者把流浪狗送到專門收容機構。」