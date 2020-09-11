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港大鼻噴疫苗 將募百人11月試驗

世界日報 / 香港新聞組╱香港11日電
隨著疫情放緩，香港天際100觀景台（393米高）9月11日重新開放。（中通社）
隨著疫情放緩，香港天際100觀景台（393米高）9月11日重新開放。（中通社）

港大學醫學院微生物學系與內地合作研發一種治療新冠肺炎病毒鼻噴式疫苗，並可望於11月進行臨床試驗，將招募100名志願者接種；此後還有二、三期臨床試驗，預料最快一年後才可成功研發出疫苗。

明報報導指出，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，此疫苗既可預防新型冠狀病毒又可預防季節性流感，動物實驗上無副作用；對於部分港人或不信任內地製疫苗，他表示最重要是看臨數據，香港也有衛生署把關。

袁國勇表示，這次港大研發的鼻噴式「雙重疫苗」包括H1、H3和乙型在內的流感，以及新型冠狀病毒，接種後毋須再接種流感疫苗，日後出現新病毒可再加入。這款疫苗最少需接種兩次，中間相隔一個月，以提供更好的保護；他說，其後亦需定期接種，也可能需像流感疫苗般每年接種。

此外，社區檢測人數突破150萬，昨又發現2人確診，11天累計共發現21個新個案。

疫情放緩 天際觀景台重啟

另據本報系聯合報報導，隨著疫情放緩，香港天際100觀景台將於11日起重新開放，而海洋公園有望於9月18日重開，10月推出無限次入場證。

流感疫苗 港大 香港

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