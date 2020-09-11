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珠海一酒店發生爆炸 現場3人受傷

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
廣東省珠海市一間酒店今早發生爆炸。圖／取自央視新聞截圖
廣東省珠海市一間酒店今早發生爆炸。圖／取自央視新聞截圖

廣東省珠海市一間酒店11日上午發生爆炸，據當地官方消息，截至上午10點火勢已撲滅，初步有3人在事件中受傷，而目擊者指出，最先是一樓賣電動車的商鋪先爆炸，之後導致隔壁餐飲店與修車舖的煤氣引爆。

據陸媒澎湃新聞報導，事故現場是一間叫騰湖的大酒店，發生爆炸的這棟建築有6樓，1樓是多個店鋪。一樓有多處明火，消防人員正在救援，而另一段影片顯示，現場發生爆炸，有氣浪沖出。

據珠海市斗門區委宣傳部微信公眾號今早發布的通報，11日斗門區白藤街道騰湖大酒店附近發生煤氣爆炸事件，造成周邊商鋪及居民樓不同程度受損，消防、醫療、應急等部門已第一時間到場處置。截至10時，現場明火已撲滅。

通報顯示，據初步掌握，有3名群眾在事件中受傷，其中2名輕傷、1名燒傷，受傷人員已由120送附近醫院救治，已無人員受困。事故原因正在進一步調查中。

爆炸 酒店 事故

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