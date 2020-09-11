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大熊貓「圓圓」的媽媽「雷雷」 31歲在大陸病逝

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
2014年7月，大陸曾寄來一張雷雷手持電話筒的照片，祝賀孫女「圓仔」生日快樂。台北市立動物園/提供
2014年7月，大陸曾寄來一張雷雷手持電話筒的照片，祝賀孫女「圓仔」生日快樂。台北市立動物園/提供

根據中國大熊貓保護研究中心發布的消息，31歲的大貓熊「雷雷」，9月9日因病搶救無效死亡。雷雷為大陸2008年贈送給台灣的一對大貓熊中「圓圓」的媽媽。

中國大熊貓保護研究中心表示，雷雷今年6月下旬第一次癲癇發作，8月中旬後癲癇發作頻次增加。9月以來，由於癲癇及老年病的綜合影響，導致雷雷運動能力喪失，採食、進食困難，需人工輔助進食，身體日漸虛弱。

雷雷生病後，中國大熊貓保護研究中心即組織專家、獸醫對其進行多次救治，並安排飼養員24小時值班照顧。但9月9日，雷雷癲癇持續發作引發呼吸循環衰竭，經救治無效死亡。

雷雷是1992年冬天於四川涼山州雷波縣寶興山野中被發現的，當時雷雷一隻前掌被竹子刺破長時間未癒合而嚴重感染，被發現時已經瘦骨嶙峋、奄奄一息，最後不得不為其進行截肢手術。

據報導，由於是被人類救治，因此雷雷一直很親人，也十分溫馴。但1994年步入青春期後，雖年年發情、年年交配受精卻都沒有結果。直到2000年步入中年，雷雷才產下大女兒「龍欣」。

儘管少了一掌，但雷雷母性極強，也很會帶幼仔，總是用另一完好的前掌摟抱住她的孩子，但因此就無法拿取食物，只能靠一旁的保育員給她餵食。之後雷雷終於慢慢學會如何用斷掌的胳臂抱幼仔，如此就用另一前掌拿取食物。

雷雷一生共哺育5隻貓熊，圓圓是她第四個女兒。由於求生意志堅強，因此雷雷在大陸也被譽為「英雄母親」。團團、圓圓來到台灣後，迄今也已先後誕下兩隻雌性貓熊「圓仔」和「圓寶」。

大貓熊圓圓的媽媽「雷雷」，已於9月9日因病搶救無效死亡。（取自中國大熊貓保護研究中心）
大貓熊圓圓的媽媽「雷雷」，已於9月9日因病搶救無效死亡。（取自中國大熊貓保護研究中心）

貓熊 癲癇

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