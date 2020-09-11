紫禁城600歲 前世今生一次看

今年是北京紫禁城建成六百年，北京故宮昨天舉行「丹宸永固—紫禁城建成六百年」大展，以三大主題介紹紫禁城的規畫、布局、建築、宮廷生活，以及建築營繕與保護概況，以展現中國傳統宮殿建築之美。

中新社報導，紫禁城宮殿建成於明永樂十八年（一四二○年）到二○二○年，整整六百年。故宮博物院此次大展以三大主題、十八個歷史節點線索，介紹紫禁城，方便觀眾理解貫穿於紫禁城時、空的歷史文化，感受宮殿建築技術與藝術完美結合的最高境界。

此次共有四百五十多件文物資料在午門區域西雁翅樓、正樓及東雁翅樓三個展廳呈現，講述紫禁城六百年興榮。此次展覽諸多精品文物，其中不少為首次展出，包括一件兩百多年首度與觀眾見面的展品。它是一七七三年，南方匠人們同心協力織造好十餘片漆紗，送入故宮，成為符望閣「紗窗」。展出的漆紗就是其中一片。策展人說，因其脆弱的表面狀況，以後恐怕也不容易再有機會公開展出。

紫禁城建築繼承唐宋規制，與城市功能、山水形勢有機結合，是中國古代城市建設和宮殿營造思想的集中體現。展覽既以展板形式呈現了明代天啟七年的紫禁城圖，也在午門展廳以沙盤形式還原了清代紫禁城模型。明代的琉璃瓦當、滴漏和蹲獸殘片，和清代的脊獸、窗欞和金甌永固杯，提示觀眾這是一座六百年歷史的城。

策展人表示，故宮共有明清廿四位皇帝在此生活居住過，內有一百八十餘萬件珍藏品，團隊遍訪古建築、宮廷史和書畫等方面名家，一致認為這個展覽的主題是講述「城」的故事。把春夏秋冬、日月星辰，隨著時空變化又永遠不變的紫禁城影像展現出來。

此次展覽將持續至十一月十五日，觀眾持故宮博物院門票即可免費參觀。