陸航班量 恢復到疫情前9成

中國民用航空局副局長崔曉峰日前在北京舉行的第二屆「空中絲綢之路」國際合作峰會上表示，8月底，中國民航每日航班量已經超過了1.3萬班，恢復到疫情前的九成。

中通社報導，今年7月，中國民航完成運輸總周轉量48.8億多公里，是今年2月的2.7倍，行業生產降幅不斷收窄，7月運輸總周轉量同比降幅為39.3%，較2月回升了34.6個百分點。

中國民用航空局發展計劃司副巡視員張清說，今年7月，成都、深圳、重慶、鄭州等千萬級機場，旅客吞吐量恢復到去年同期八成以上；南昌、鄭州、杭州、深圳、寧波等7個機場貨郵吞吐量同比增速超過10%，其中鄭州機場貨郵吞吐量同比增速達到23.9%。

根據監測數據，8月底中國民航日均旅客運輸量達160萬人次左右，恢復至去年同期近八成，其中國內航線恢復至去年同期近九成，客座率升至75%左右，中國民航的恢復步伐正處於全球前列。

張清表示，目前全球民航總體呈現緩慢恢復態勢。根據國際民航組織預測，2020年全球航空客運量預計同比下降52%至59%，全球航空公司客運收入損失預計3220億美元至3620億美元，全球交通量預計將在2022年恢復至2019年的水平。