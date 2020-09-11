中緬大臨鐵路 年內建成

中國一名網紅「五道口宏楠」，近日突然傳出過世消息，讓影音平台上的近600萬名粉絲一陣錯愕。宏楠的師傅「方丈」在直播時，聲淚俱下證實宏楠前幾日去釣魚時，沒注意將魚竿甩到高壓電線上，意外觸電身亡。粉絲們得知噩耗後，在宏楠的最後一篇貼文下洗版「一路好走」。

2020-09-10 17:25