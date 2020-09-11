中緬大臨鐵路 年內建成
由中鐵十二局承建的中緬國際通道大（理）臨（滄）鐵路重點控制性工程杏子山隧道10日貫通。至此，大臨鐵路35座隧道全部貫通，全線預計今年內建成。
中新社報導，杏子山隧道位於雲南省大理州南澗縣，全長8.9公里，共穿越橫斷山脈5條大斷層、1處背斜，屬於構造複雜的「滇西紅層」地質，圍岩主要以炭質板岩、片岩、泥岩為主，並伴有高地溫、富水等不良地質，是全線Ⅰ級高風險隧道，被國內專家稱為世界級地質博物館。
「杏子山隧道的貫通，標誌著大臨鐵路站前工程接近尾聲，為全線按期建成奠定堅實基礎」。中國鐵路昆明局集團滇西鐵路建設指揮部副指揮長馬建華說，目前，全線土石方工程已全部完成，橋梁、隧道工程已完成98%以上，鋪軌架梁、房建、四電工程施工正全力推進。
大臨鐵路全長202公里，設計時速為每小時160公里，為中國國家Ⅰ級電氣化鐵路，橋隧占線路總長的87%。大臨鐵路是中緬國際通道組成部分，是完善中國西南地區鐵路網布局，服務一帶一路建設，促進沿邊、少數民族地區開發開放的重要通道。
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