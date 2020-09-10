林肯車地庫自燃 波及周遭十餘車

北京一位車主的林肯車今年1月突然自燃，甚至波及周圍的十餘輛車，林肯車主面臨百萬元索賠。

法治進行時報導，林肯車主王先生表示，今年1月21日晚上，保安通知大家地庫著火了。等大火被撲滅後，地庫裡的十多輛車都不同程度受損。

由於事發時正值疫情期間，大家都沒有進一步詢問起火的原因，直到5月9日，王先生收到了消防出具的火災事故認定書，上面顯示火災是由於他的車子電氣線路故障導致自燃引發的。

愛車起火讓王先生心疼，而後續誰該承擔責任更讓他鬧心。

王先生找上4s店要求負責，他們給出的方案是：如果不是質量的問題，承諾給16萬的購車優惠，必須在他們旗下購車；如果是質量問題，他們會給16萬的現金，就賠付這麼多金額，其他的並沒有多說。

事發後，保險公司的態度也讓王先生感到疑惑。保險公司開始給的理由是，這個車未在使用當中，所以造成這個事故他們的三者不賠付，後來就是說責任沒有認定，所以他們也在等待，他們也沒賠付。

目前，車輛自燃給王先生一家人的生活帶來很大困擾，除了要四處奔波維權，還要面臨其他車主向他索賠上百萬元的處境。

遭追討百萬賠償，王姓車主很無奈。 圖／取材自法治進行時