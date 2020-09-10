影／央視吹捧沒用！成都「垂直森林」入住少 原因曝光

中國大陸各地去年興起「垂直森林」式的辦公大樓或社區住宅，號稱可隔絕霧霾與提供新鮮空氣，相當受有錢人的追捧，但成都一處獲央視新聞報導的垂直森林社區據報已交屋1年，入住率卻非常低，理由是大量植物引來大量蚊蟲，讓住戶望而卻步。

「垂直森林」的住家理念由義大利建築設計師提出，號稱住家陽台種植樹木，可增加植被覆蓋率、氧氣與濕度，達到改善生態環境、淨化空氣並降低噪音。

央視曾報導四川省成都市新都區「七一城市森林花園」，就採納「垂直森林」理念，號稱中國第一個第四代住宅計畫，共有8棟30層樓高的綠色建築。家家戶戶陽台分別有著40到100平方公尺不等超大私家花園，計有20多種植物，建築外牆也進行垂直綠化，幾乎完整呈現建商所說的「城市與森林融合」。

根據房地產網站，「七一城市森林花園」的826戶已完售。但消息指實際遷入戶數卻僅10來戶，一位已入住數月的屋主表示，小區外觀和花園設計確實不錯，但是大量植物也引來大量蚊蟲，也有點擔心灌溉問題和陽台的承重。

針對屋主的反應，物業公司已表示，願提供屋主每年四次的私人花園養護，同時也會進行除蟲作業。