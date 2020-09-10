電話永遠忙線中...維吾爾人「暗語」泣訴：新疆政策毀家滅族

目前住在悉尼的馬木提．阿布都熱衣木已與妻小分離將近5年。當全球無數的維吾爾人試圖替被關押在新疆再教育營中的家人發聲求助時，馬木提一開始選擇保持沈默，因為他希望透過直接聯繫中國政府來讓他的妻子重獲自由，並讓他們一家人在澳洲重逢。

但是當中國政府屢次忽視他的請求，且他在得知妻子可能已被判刑入獄的噩耗後，馬木提決定打破沉默，公開與外界分享他們一家因中國政府的新疆再教育營政策而被拆散的故事。

一家人被拆散的遭遇

馬木提原先在馬來西亞一間大學讀博士，而他的妻子與兩個孩子是在2012年底到馬來西亞與他團聚。一家人在馬來西亞住了3年，直到2015年12月他的妻子因遺失了護照，必須回新疆去重新申辦，所以帶著兩個孩子回到新疆。

在2016年初順利取得新護照的她原本希望能返回馬來西亞與丈夫團聚，但是因為經濟因素，他們被迫延後團聚的計畫。不久後，她開始向馬木提抱怨新疆當地警察開始嚴格執法。

馬木提告訴德國之聲：「她在2016年因戴頭巾，被當地警察訊問。而當她在與我視訊通話時，她也漸漸用臉部表情代替語言來跟我溝通。根據她的說法，當時新疆街上開始出現很多檢查哨，不少維吾爾婦女因戴頭巾而被警察攔下來盤問。」

2017年4月，馬木提的父母突然告訴他，太太被警察帶走了。他的爸爸後來也被政府關進「再教育營」一段時間。

馬木提說：「我媽媽在2017年5月叫我不要再打給她，因為當時與國外通電話對維吾爾人來說，已是一件很危險的事。有些人因此也被關進再教育營。」

逃至澳洲

同一時間，馬木提因擔心自己在馬來西亞的安危，所以決定逃至澳洲申請政治庇護。在那之前，馬來西亞曾因把維吾爾人遣返回中國遭到國際社會的譴責。2017年5月底，馬木提的妻子突然用微信聯繫他，並告訴馬木提她很快會再消失。馬木提向德國之聲表示：「我妻子說她無法傳訊息給我，並叫我耐心等待她再次聯繫我。」

不久後，馬木提的妻子將他從微信移除，馬木提在接下來的兩年便過著苦苦等待的日子。直到2019年5月，馬木提在親戚的微信限時動態中，看到一段兒子仰天大喊的影片，影片中他兒子興奮的用維吾爾語高喊：「我媽媽畢業了！」德國之聲記者亦核實了該段影片的真實性。

馬木提反覆看了那則影片數遍，希望可以從背景中認出妻子的聲音。他告訴德國之聲：「我認出了妻子的聲音，當時心中的焦慮感也稍微減去一些。」

然而，幾個月後當他試圖透過一名友人了解家中情況時，該名友人轉述，他的妻子在影片發布的數個月後，又不在家了。多名海外維吾爾人向德國之聲表示，不在家或是去醫院常常是新疆維吾爾人向海外親人暗示某位家人又被關進「再教育營」的意思。此前，德國之聲訪問的多名海外維吾爾人的親人都有被二度關押或再被送去強迫勞動的經驗。

此外，由於新疆的維吾爾人無法很直接的與海外親人分享任何敏感訊息，所以他們往往得採用特定的暗語來傳達某位家人可能被政府判刑或送去強迫勞動的消息。

當馬木提得知妻子可能再次被關進再教育營時，他感到十分恐慌。為了證實妻子的去向，他透過另一名認識自己家人的友人親戚打探消息。他說：「該名友人問他親戚我妻子幾歲，他親戚緩緩地回答5歲。我聽到答案時，當下心都涼了，因為這代表我妻子可能已被新疆政府判刑5年。但由於我無法直接透過與家人聯繫來證實消息的真實性，所以我只能透過有限的消息做判斷。」

德國之聲試圖透過馬木提所提供的個人資訊向喀什當地警察局與政府機關詢問他妻子的消息，但是當地警局與政府機關並未回應德國之聲的訪問需求。

永遠忙線的家中電話

馬木提在與家人失聯超過兩年後，決定在2019年8月齋戒月期間，打電話回新疆老家，當他母親在電話另一端聽到自己的聲音時，他說他母親顯得非常緊張。他告訴德國之聲：「我母親用急促的聲音告訴我：『有共產黨官員來家中拜訪，拜托你不要再打回家來。』接著她匆匆掛了電話。」

幾個月後，馬木提再次試著打電話回家，但始終無人接起電話。他向德國之聲表示，現在每當他試著撥電話回家時，家中電話永遠呈現忙線的狀態。他說：「他們可能已經切斷那只號碼了。」

雖然他無法親自證實孩子目前由誰撫養，但是根據2019年5月兒子仰天大喊的那個影片的背景，馬木提猜測他的孩子應該是由他的父母與岳父岳母輪流撫養，因為當時該影片的背景是在他的岳母家。

馬木提表示，他原先希望當自己正式獲得澳洲的合法身份後，他能嘗試替孩子與妻子申請合法來澳洲的簽證。但是現在妻子極有可能已遭新疆政府判刑入獄後，他認為已沒有必要繼續保持沈默。

他告訴德國之聲：「我想我妻子被判刑入獄的原因，有可能是因為她的宗教信仰或是因為她曾在被列為26個敏感國家的馬來西亞住過。由於中國政府多個部門都忽視我之前所提出的需求，所以我現在被迫將妻子可能被關押與跟家人拆散的事情透過媒體來公諸於世。我希望中國政府能透過媒體報導聽到我的請求，釋放我的妻子，並讓我們一家團聚。我目前首要目標是讓我的妻子與孩子團聚，但最終目標是要讓我們一家在澳洲團聚。」

澳洲的外交部告訴德國之聲，由於馬木提與他的家人都不是澳洲公民，所以澳洲政府能夠提供的協助十分有限。不過澳洲外交部也重申，對於中國持續迫害在新疆的維吾爾人感到十分憂心，並呼籲中國政府立即停止大規模關押新疆維吾爾人。

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