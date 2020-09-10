28歲女1元轉讓「錦鯉獎」 涉營銷翻車

「一元轉讓中國錦鯉」近日登上熱搜榜，並讓無數網友再次做起「美夢」，然而2018年成為「中國錦鯉」的信小呆，卻招來「營銷翻車」非議。

每日經濟新聞報導，28歲的「信小呆」之前在國企從事IT工作，2018年10月爽中支付寶頭獎，獲得各種旅遊和相關免費體驗，總價值將近1億元人民幣，她也因此獲得「中國錦鯉」的稱號，如今兩年過去，她宣布要以1元人民幣轉讓「中國錦鯉」。

報導指出，支付寶這份獎品包含一系列的旅行機票、餐飲券、景點門票等，信小呆中獎後毅然辭掉工作，開始環遊世界之旅，不過獎品並沒有包含交通、住宿等費用，因此她還是必須自掏腰包貼錢，才有辦法完成旅行；另外，每到一個景點時，還要按照主辦方的要求打卡。

信小呆日前突然在微博表示，要把「中國錦鯉」身分以1元人民幣轉讓給下一位幸運兒，她則開啟新的事業，參加全球首檔直播主類節目「超級主播KING」，「2020中國錦鯉」獎品也由該節目組承擔，包括海南70年產權的住宅、一輛汽車等，還有「500萬簽約PK資格」，如果不簽約，就等同放棄所有獎品。

報導稱，進軍直播主行業，信小呆看上去有優勢，只是「超級主播KING」卻接連遭受質疑，包括盜用企業認證等，隨後「超級主播KING」官方微博就註銷。

「原來是個廣告」，網友們等了半天，盼來的竟是信小呆要參加節目的廣告。緊接著，信小呆也被輿論批評「營銷翻車」。

信小呆隨後道歉說，沒有詳細確認合作方就接受邀請，並發布預熱微博，對大家造成了困擾，十分抱歉。微博抽獎平台官方也發布消息，信小呆應承擔部分責任，被罰禁言三個月。