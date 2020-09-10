「丹宸永固—紫禁城建成六百年」大展今日登場

「丹宸永固—紫禁城建成六百年」大展，10日在北京故宮博物院午門正式揭幕。2020年適逢紫禁城建成600年，北京故宮博物院舉辦本次展覽，以三大主題介紹紫禁城的規劃、布局、建築、宮廷生活，以及建築營繕與保護概況，以展現中國傳統宮殿建築之美。

據新京報報導，本次展覽在午門區域西雁翅樓、正樓及東雁翅樓三個展廳呈現，這是北京故宮內最大的展廳，展出文物及史料照片共計450餘件。其中，「金甌永固杯」此次也在午門正廳中央亮相，「金甌永固杯」上次展出是在2018年至2019年紫禁城過大年的展覽。

報導稱，「金甌永固杯」是清廷過年的重要道具之一，用於明窗開筆儀式。元旦零時，皇帝會在養心殿東暖閣明窗處放置金甌永固杯，倒入屠蘇酒飲下。皇帝還會親自點燃玉燭台上的蠟燭，將萬年青筆在八吉祥爐上薰一下，書寫吉語，封存於黃匣中。

午門正樓展廳主題為「有容乃大」，空間色彩以紅色為主調，烘托出清代紫禁城宮殿建築及內檐裝飾的華麗與精美，同時講述清代各個時期紫禁城建築格局與風格的變化。

北京日報指出，北京故宮博物院院藏多達180餘萬件珍藏。策展人稱，作為明清兩代的皇宮，共有24位皇帝在此生活居住過。策展之初，團隊遍訪大陸古建築、宮廷史和書畫等方面名家，最後大家一致認為，應將本次展覽主題定為講述「城」的故事。

「丹宸永固—紫禁城建成六百年」大展9月10日正式對外開放，至11月15日結束。