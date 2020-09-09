曾撰文批「皇帝的新衣」 任志強11日於北京受審

曾在今年2月撰文批評大陸疫情防控，不點名批評中共總書記習近平的華遠集團前董事長、號稱「任大炮」的任志強，被指涉嫌觸犯貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員瀆職罪，十一日將於北京第二中級人民法院受審。

任志强，男，1951年3月出生，山東掖縣人，綽號任大炮，父親是大陸前商業部副部長任泉生。任志強於1974年4月加入中國共產黨，在職研究生學歷，人民大學碩士，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長。

自1993年起改組成立北京市華遠房地產股份有限公司，並擔任董事長兼總經理，創建「華遠」品牌。曾任北京市政協委員，北京市華遠地產股份有限公司董事長，兼任北京市商業銀行監事、新華人壽保險公司董事。

2011年4月，任志強被免去華遠集團董事長一職。2014年11月24日，任志强通過微博發表聲明，宣布正式退休。

2016年2月28日，任志强微博被大陸國家互聯網資訊辦公室責令關閉。2016年5月，任志强由於嚴重違反黨的政治紀律，北京市西城區紀委給予任志强留黨察看一年處分。

今年2月，網上流傳一篇署名任志強的文章「人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害」，批評中共對言論自由的嚴格管制，加劇了新冠病毒的疫情。指習近平是「一位渴望權力的小丑」，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。文章還稱，「絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心」。

3月中旬，任志強宣告失蹤。4月7日，中共北京市紀委監委發布消息，指任志強涉違法違紀，正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

2020年7月23日，北京市西城區紀委區監委發布通告，指任志强嚴重違反中共的五項紀律，構成嚴重職務違法，涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，决定給予任志强開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。