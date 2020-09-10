上海推公筷公勺 改變用餐習慣

圍桌合餐是中華傳統飲食文化，但筷來箸往，病原微生物藉此傳播，或引起交叉汙染。使用公筷公勺是引領「舌尖上的健康」的好辦法。上海市地方標準「餐飲服務單位公筷公勺服務規範」本月正式實施，餐飲門店使用公筷公勺、實施分餐制將被導入上海創建綠色餐廳指標體系。

中新社報導，上海市衛健委方面9日表示，該標準為餐飲服務單位在公筷公勺服務方面提供技術指南，幫助民眾養成定量取餐、按需進食的習慣，有助於提高就餐者對剩食打包的意願，減少浪費。

據上海市健康促進中心主任吳立明指出，本標準適用於上海各類餐飲服務單位，機關和企事業單位食堂、家庭用餐或聚餐可參照執行。

2月23日，上海率先向民眾發出使用公筷公勺的倡議。16個區的2.5萬餘家餐廳均表示要推廣使用公筷公勺；抽樣調查表明，92%的民眾贊成使用公筷公勺。在倡議書發出後，上海市衛健委迅速啟動制定地方標準「餐飲服務單位公筷公勺服務規範」。

根據標準規範，公筷公勺要與個人自用餐具顯著區分；餐飲服務單位將公筷公勺納入各個環節管理之中，按照已有規範進行清潔消毒。該標準規範規定餐飲服務單位在上菜、擺放、打包等方面使用公筷公勺，同時建議餐飲服務單位制定相應服務流程，並將之納入日常培訓等。

上海南京東路商業街的一家知名老字號餐館，創新制定公叉勺方案，相關公用餐具兼具叉和勺功能，很受食客歡迎。

報導稱，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心將多渠道、多角度、全方位推廣公筷公勺使用，並聯合上海市餐飲烹飪行業協會對標準實施情況進行跟蹤評估，在提升餐飲服務單位對提供公筷公勺服務認同的同時，引導民眾改變就餐習慣，提高其對使用公筷公勺的認識。