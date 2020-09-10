蟹肉遇上醋珠 月餅爆新口感

近日，家住上海的李銀在選購月餅的時候驚喜地發現，盒馬上市的一款大閘蟹醋爆珠月餅風味獨特。「蟹粉月餅吃過，但把醋包進去的還是頭回見，咬下去時能感受醋珠在舌尖爆開的感覺，口感奇特」。

「繼去年推出三文魚月餅帶給消費者驚喜之後，今年我們想到將蟹肉放進月餅中，但又擔心大閘蟹自身的腥味會影響它的食用體驗」。作為盒馬工坊負責新產品研發的美食科學家，甜希為了攻克這道美食難題頗費了一番心思。

中新社報導，甜希畢業於上海交通大學生命科學院微生物專業。當大學同學畢業後基本都去中科院、醫療行業做科研工作的時候，懷揣「專業吃貨」的夢想，甜希放棄繼續攻讀博士學位，加入了盒馬早期創業團隊，成為一名天天與吃打交道的專業研發人員。

「大閘蟹需搭配食醋和薑絲口味更佳，但蘇式月餅是酥皮的，添加液體醋會影響月餅口感形態。為此我們研發了醋爆珠，能將鎮江香醋、生薑、糖等混合醬料包裹在食用海藻膠形成的外衣當中。」甜希說。

當用戶用嘴輕輕擠壓外衣時，醋珠薄薄的外衣會瞬間破裂，香醋立刻融合在大閘蟹中，有種奇妙的衝擊感和趣味感，更平衡了餡心的口感和風味。這個「醋爆珠」的靈感來源於甜希在微生物專業學習時用過的「包埋技術」，從濃度、規格到原料都經過了反覆調試。

在甜希和同事們的不斷試驗下，終於敲定了最佳比例。大閘蟹鮮肉月餅的酥皮約27層，蟹粉含量每隻為6g，醋爆珠5顆，每咬一口掉落的餅皮碎屑大小也經過了計算：太大太小都不合適，說明酥皮含油量過高或過低，合適的酥皮需要鬆軟清香。

這場實驗開始於今年5月，歷經3個月的研發，公司內部的口味評測，產品才最終擺上盒馬門店的花車。這款爆品月餅由於全手工製作，每天每個門店僅能供應80個左右，部分門店早上一上架就被消費者「秒空」。