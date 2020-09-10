十一8天假 長三角人出行升溫

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸新冠肺炎疫情防控得力、成效顯著，「十一中秋連休8天」讓很多人「身未動，手指先動」，旅行目的地食住行預訂量齊漲，黃金周「大陸全國出行地圖」初現雛形。其中，長三角人出行熱情迅速升溫，半徑放大。

中新社報導，在旅遊界人士看來，到今年「十一」黃金周，疫情防控成效下，雙假疊加為人們出行注入了強心劑。東航江蘇公司9日披露，目前其大陸國內航線整體運力已基本恢復至去年同期水平。今年「十一」長假，機票銷售較火的航點有貴陽、伊寧、蘭州、包頭、桂林、鄭州、昆明等中西部、南部城市，長三角人出趟遠門的意願回升。

相較於之前的「白菜價」，大陸國內熱門航線機票價格在假期大幅跳漲，有的已恢復至往年春節時的票價水平。不同的是，今年一些航空公司航段頭等艙、部分航班仍有特價，擬吸引更多乘客走出家門。

境外航班漸恢復。7月3日起，南京機場續恢復米蘭、馬尼拉、法蘭克福、首爾、河內、曼谷、新加坡、溫哥華、大阪等國際航班，日均2班左右。

不過，出於慎行考慮，長三角人出遠門的半徑還沒到出境那麼遠。攜程數據顯示，考慮到海島環境相對封閉、海南自貿港有免稅政策等，很多人將境外行、海島遊的目的地改在了三亞。三亞成為今年「十一」黃金周目的地上榜黑馬。

精緻團、私家團等新跟團遊、自由行、自駕遊、租車遊等，成為人們的主流選擇。攜程數據顯示，海南、四川、雲南等地黃金周自由行產品預訂量，環比9月大增100%以上。

從客群看，結伴而行的同事、朋友、夫妻、情侶占比最高，銀髮族占有一定比例。但因假期能否離校的不確定性，預定行程的大學生占比減少。

出行實屬不易，人們不再「為旅遊而旅遊」。攜程旅遊大數據實驗室研究員彭亮觀察到，行程當中是否有刺激出遊的元素，很大程度上決定了旅遊產品是否賣座。比如，火爆電視劇中的場景、「網紅」紀錄片中的小吃，都會促成人們去實地「打卡」體驗。

黃金周 疫情

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