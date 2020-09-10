瀕危藍胸秧雞德陽現蹤 鳥友驚豔

近日，愛鳥志願者在四川省德陽市的旌湖邊，拍攝到了珍稀鳥類藍胸秧雞；在微信朋友圈分享後，受到大陸各地鳥類攝影發燒友的關注，數十名「鳥友」們齊聚在德陽拍攝藍胸秧雞，一時傳為佳話。

據了解，藍胸秧雞棲息於水田、溪畔、湖岸和蘆葦沼澤地帶及其附近的灌叢、草叢中，也出現於海濱和林緣地帶沼澤灌叢，喜隱匿，善奔跑，已被列入「世界自然保護聯盟」（IUCN）2012年瀕危物種紅色名錄ver 3.1。「牠之前就棲息在這裡，但不容易見到。我在旌湖邊蹲守了四、五天，終於在前些天拍到牠，而且在與人類距離很近的湖畔散步，太難得了！」拍到藍胸秧雞的愛鳥志願者羅義華說。

多位來自成都、綿陽乃至外省的「鳥友」則表示，其他地方觀鳥、拍鳥主要在野外濕地，能在繁華都市拍到這麼難得的野生鳥，很少見。「德陽是四川境內秧雞科出現種類和數量最多的，這和城市園林綠化、河道治理密不可分。」

德陽觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤介紹說，現在旌湖候鳥中的綠頭鴨、斑嘴鴨等，已經留在旌湖不回遷了，黃葦鶼、綠葦鶼、紅胸田雞等留鳥種類也越來越多。「這些都體現了這座城市人與自然的和諧共生，值得驕傲，更值得保持和發揚。」