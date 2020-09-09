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200民房變國有平遙古城貼封條、趕人
山西晉中市平遙縣古城近日有30多戶民房和客棧被公安查封，居民不滿他們擁有房產證卻無法獲得私產的保障，部分客棧經營者甚至被公安自房屋中強行拖走。
港媒報導，山西平遙縣政府去年年底起陸續向200多戶居民發出通知書，列明社會主義改造私房是完全必要和正確，要將他們的私有房產收歸國有，並在半個月內搬走。
私人房產怎麼會衍生收歸國有爭議？在1958年「社會主義改造」時期，政府以「國家代管經租」的方式，將一些被業主閒置的私有房屋租出。直至80年代改革開放，業主才贖回這些經租房並取得一份「落實私房產權通知書」。
但如今，平遙縣政府又說，要撤銷當年的通知書。
報導說，有被政府註銷房產證的業主稱，5年前才贖回四合院祖屋，「當時我們交的是16.2萬元，買回了18間房間，產權我都買回來了，房屋的性質就是私產，白紙黑字寫得清清楚楚，既然說法治社會，國家應該維護我們的合法權益，平遙政府違背了黨的政策、違背了法律」。
報導指出，擁有2700多年歷史的平遙古城以旅遊業為主要收入。居民估計大部分被當局查封的房產，市值已達千萬元以上。有律師就質疑，縣政府在無補償下就註銷私人房產的產權證，很有可能是違法。
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