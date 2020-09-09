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媳出軌害他們白養孫 上海老夫妻二度求償
親手照料的孩子竟然不是自家兒子的血脈！儘管前兒媳婦已與兒子離婚還支付了相應的經濟賠償，但上海梁姓老夫婦忍不下這口氣，再度將前兒媳婦告上法庭，尋求精神賠償。法院認為梁先生夫婦屬於重複起訴，故不同意他們所有的訴訟請求。
上海法治報報導，梁先生的兒子梁志（化名）2013年與劉媛結婚，2017年，劉媛產下女兒晶晶，老夫婦對孫女疼愛不已，親力親為照顧。不料，梁志與劉媛的感情出現裂痕，劉媛婚內出軌，親子鑑定結果證實晶晶不是梁志的親生女兒。
梁志隨後起訴劉媛，要求劉媛支付撫養晶晶的費用，以及精神損失費。該案以法院判決劉媛向梁志返還3萬元和賠償精神損害撫慰金2萬元的結果告終。
梁先生夫婦表示，前兒媳婦劉媛在懷孕之初就欺瞞非婚生女的事實，致使老兩口將其接回家中照顧有加，還提供營養食材。梁先生夫婦認為，劉媛在婚姻存續期間存在不忠行為，又故意隱瞞事實，對他們造成巨大精神損害，於是再度將劉媛告上了法庭，賠償夫妻倆的精神損害撫慰金。
報導指出，法院審理後表示，已在之前梁志提起的訴訟中，根據撫養的時間及當地撫養子女所需要的基本費用等因素綜合考慮，作出由劉媛返還梁志30000元的判決。梁先生夫婦為照顧晶晶支出的相應費用，已包括在前案判決的撫養費金額中，故法院對此難以支持。
對於梁先生夫婦提出的，要回照料劉媛的費用和為劉媛購買生活用品的支出，無法律依據，法院不予支持。
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