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控董事長父親性侵兒媳 山東男掛橫幅敲鑼罵：爹是畜生！

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
兒子在公司掛橫幅，曝光董事長父親當著孫女的面性侵兒媳的惡行。（取材自微博）
兒子在公司掛橫幅，曝光董事長父親當著孫女的面性侵兒媳的惡行。（取材自微博）

一名男子在山東淄博一家公司門前拉起橫幅，指控其父親當著18個月大孫女前性侵媳婦，母親竟反過來指責兒媳婦勾引公公。男子氣憤大喊「我沒有爹了，我爹是個畜生！我也沒有家了！」

四川民生報導網報導，這條男子在企業前拉橫幅、曝家醜的視頻傳遍山東人的朋友圈。

男子是楊光金的兒子，也是被侵犯女子的丈夫，疫情期間他將父親母親和妻子孩子送去加拿大溫哥華避疫，不料7月12日父親楊光金支開母親，楊光金當著18個月的孫女面，將兒媳婦拖進水房強姦。據當事人介紹，其母曾放任其父出軌，如今面對此事也和其父統一口徑，形容此事為「通姦」。

此外，該男子有一哥哥，9月6日結婚，男子的妻子起初顧慮哥嫂婚禮，選擇延後報警，但是抵不住壓力將事情告知老公，並在老公的鼓勵下和詢問律師後，在8月3日在加拿大溫哥華報警。為了逼其父回國，該男子在父親的公司門口拉起橫幅敲鑼控訴。一些十多年的老員工們聽到這起駭人聽聞的事件之後，紛紛義憤填膺，甚至還幫董事長的兒子懸掛了橫幅。

網上也有一些言論稱，雖然父親禽獸不如，但是畢竟有養育之恩，兒子等於是把親生父親往絕路裡逼。該男子表示，自己創業開公司，沒問父親要過任何車房，包括創業都沒讓父母出一分錢，「有底氣和他硬剛到底」。

報導指出，涉事者楊光金和陳月芳是淄博理光辦公設備有限公司的股東，該公司註冊資本1000萬人民幣。

男子在網上曬出了父母親和他聊天的截圖，父親稱是兒媳主動勾引的他，內容尺度之大令人震驚。但是男子稱父親所說都是顛倒黑白。而母親對於父親性侵兒媳的做法似乎並不生氣，反而替父親說話，同樣指責是兒媳勾引公公。

媳婦 加拿大 性侵

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