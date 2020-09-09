11歲女童放學被砍死 疑精神病男行凶

雲南省昭通水富市一名11歲女孩鄭麗麗（化名）開學第一天放學，無預警地被人用菜刀襲擊後遇害，當地公安機關目前正在調查，對於嫌疑人的具體信息暫不清楚。

封面新聞報導，鄭麗麗是在放學回家的路上，和其他同學們一起步行，快到家時，和她最後一名同伴分開，隨後慘劇發生。30多歲的宋某，手持菜刀衝出，砍向了毫無防備的鄭麗麗。隨後她倒在了血泊裡。

當日事發後，嫌疑人宋某曾一度逃離現場，後被警方抓獲。有村民表示，宋某曾經得過精神類疾病，但此前行為並不像一個患有精神病的人，「看到人偶爾還會主動打招呼。」

鄭麗麗的父親鄭興平接到電話，才知道女兒出事了，目前只希望警方能夠給自己一個真相，不要讓女兒枉死。

鄭麗麗的奶奶，也因為孫女去世的打擊一蹶不振，整日以淚洗面，前妻也在女兒出事的當天就來到了家裡，料理起了女兒的後事。