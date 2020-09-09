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學生不送禮被指「不懂感恩」要他轉班 教師遭停職

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
班主任老師回覆學生稱，可以不送禮，但以後也不要麻煩老師了，然後申請到別的班級。（取材自上游新聞）
班主任老師回覆學生稱，可以不送禮，但以後也不要麻煩老師了，然後申請到別的班級。（取材自上游新聞）

福建省福州超德中學日前傳出一名班主任要求學生送教師節禮物，學生提出質疑後，被班主任以不懂得感恩為由，要求學生轉班，事情曝光後，涉事老師已被停職處理。

上游新聞報導，當事學生小王表示，老師首先在班級群裡組織學生參與投票活動，投票主題為「教師節禮物」。

班主任老師在投票活動中寫道：「教師節快到了，孩子們要學會感恩，感恩老師的辛苦，表一份心意，這裡我們班統一用班費以班級名義為全科12個老師分別準備一份禮物，你們就不用單獨買教師節禮物了。」

同時設置的「同意」及「不同意」兩選項，在小王看來，這兩個選項都表示同意的意思，一定要買為什麼還要投票，於是他在班級群裡提出異議。有其他同學質疑稱：「能不能不送啊，最近手頭有點緊。」

小王曬出的聊天記錄顯示，班主任老師隨後回應，「可以（不送禮），以後你也別麻煩老師，然後申請去別的班級，你已經給我造成很多麻煩了。」

據報導，超德中學工作人員稱，經核實，該校確實存在老師在群聊中進行送禮投票的行為。該校對違反師德師風行為零容忍，目前這名班主任老師已被停職處理。學校會根據關愛孩子的原則，繼續給當事學生做各方面的輔導。

福州超德中學是一所由福建省重點中學福州高級中學與澳籍華人聯合創辦民辦學校。（取材自超德中學微信公眾號）
福州超德中學是一所由福建省重點中學福州高級中學與澳籍華人聯合創辦民辦學校。（取材自超德中學微信公眾號）

投票 教師節 福建

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