學生不送禮被指「不懂感恩」要他轉班 教師遭停職

福建省福州超德中學日前傳出一名班主任要求學生送教師節禮物，學生提出質疑後，被班主任以不懂得感恩為由，要求學生轉班，事情曝光後，涉事老師已被停職處理。

上游新聞報導，當事學生小王表示，老師首先在班級群裡組織學生參與投票活動，投票主題為「教師節禮物」。

班主任老師在投票活動中寫道：「教師節快到了，孩子們要學會感恩，感恩老師的辛苦，表一份心意，這裡我們班統一用班費以班級名義為全科12個老師分別準備一份禮物，你們就不用單獨買教師節禮物了。」

同時設置的「同意」及「不同意」兩選項，在小王看來，這兩個選項都表示同意的意思，一定要買為什麼還要投票，於是他在班級群裡提出異議。有其他同學質疑稱：「能不能不送啊，最近手頭有點緊。」

小王曬出的聊天記錄顯示，班主任老師隨後回應，「可以（不送禮），以後你也別麻煩老師，然後申請去別的班級，你已經給我造成很多麻煩了。」

據報導，超德中學工作人員稱，經核實，該校確實存在老師在群聊中進行送禮投票的行為。該校對違反師德師風行為零容忍，目前這名班主任老師已被停職處理。學校會根據關愛孩子的原則，繼續給當事學生做各方面的輔導。