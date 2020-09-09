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醉駕瑪莎拉蒂女肇逃願賠償 家屬「一毛不要，只求判她死」

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
23歲千金酒駕瑪莎拉蒂狂飆，撞寶馬爆炸2死1重傷。（取材自微信）
23歲千金酒駕瑪莎拉蒂狂飆，撞寶馬爆炸2死1重傷。（取材自微信）

河南商丘富家女譚明明去年7月醉駕瑪莎拉蒂追撞寶馬致2死1重傷後逃逸，事發後，原本承諾要賠償死者家屬，卻在開庭後反悔拒賠償。日前傳出，譚明明改變態度想賠償457萬人民幣(約65萬美元)和解，但受害家屬一毛都不要，只求法官判她死刑

事發於2019年7月3日晚上，譚明明和兩個朋友在永城市東城區雪楓路南段燒烤店吃飯並飲酒。酒足飯飽後，她們三人在醉酒狀態下仍然開著瑪莎拉蒂去下一個地方；或許是在酒精的刺激作用下，連續撞擊了8輛車後，將一輛正在等紅綠燈的寶馬車高速撞飛，寶馬車頓時火光沖天，駕駛重傷昏迷，後排兩人當場身亡，而譚明明在撞車後，聽從朋友的建議駕車逃逸。

事件在網路上延燒，瑪莎拉蒂車主譚明明時年23歲，是剛畢業的學生，家庭做皮革生意，每年光納稅就達到6000多萬，於是她的標籤也就成了「富家女」、「富二代」、「炫富」、「豪車」等等。而譚明明在事發前兩年，就有18次違章，其駕駛的瑪莎拉蒂也有68次違章。

反觀寶馬駕駛王力重傷昏迷一直住醫院ICU，家人已經被高昂的醫療費所累，其父無奈只能賣房賣地，但是仍然沒有好轉。其家屬希望讓肇事者承擔沉重的醫療費，譚明明家屬在開庭前原本承諾賠償款100多萬，但是開庭後態度180度大轉彎，不再賠償一分錢，更放出狠話，「就算是把錢花給司法兩千萬、三千萬也不會賠給你們！」

直到2020年1月庭審，譚明明出庭時落淚下跪，稱會盡力給予受害者賠償。如今案情出現新進展，譚家承諾賠償457萬元，王家並不領情，甚至懇求法官「求判死刑，賠款一分都不要。」

事故現場中被撞起火燃燒後的寶馬車。（視頻截圖）
事故現場中被撞起火燃燒後的寶馬車。（視頻截圖）

瑪莎拉蒂 死刑 人民幣

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