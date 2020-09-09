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他穿了什麼？ 進書店竟被攔下問「你是不是農民工」

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電
李先生當時穿的迷彩褲。（取材自陝西交通廣播）
李先生當時穿的迷彩褲。（取材自陝西交通廣播）

網紅書店「方所」分店日前在陝西西安開業，高知名度讓店內總是人潮滿滿。一名打算入內參觀的男子因為穿著迷彩褲，被保安攔住問「是不是農民工」，交涉過後才被放行進入書店。事件曝光後，書店被指歧視農民工，店方急發聲明致歉，並承諾加強員工培訓。

陝西交通廣播報導，西安方所創聯中心位於西安老城根G park，當時穿著灰色上衣、迷彩褲子的李先生就是在門口被保安攔下來，不准進入。

當時保安問他，是不是旁邊工地幹活的工人？李先生回答不是，「只是來書店逛逛」。保安卻說：「你的衣服像幹活穿的衣服。」李先生只好解釋，自己經常穿這種衣服，今天就是過來看看。

李先生並不知道攔他的安保人員是書店的工作人員，還是西安老城根G park的物業工作人員。李先生認為，不管是誰都要尊重人，「假如我真的是個工人，真的喜歡看書，是不是進不去了」？在經過交涉後，李先生還是進入書店了，但這令他感覺不舒服。

報導指出，從事攝影工作的李先生事後在微博上描述這段經歷，並且@方所書店，書店很快的對此事回覆且致歉。

方所西安店表示，西安方所創聯中心自9月7日起，進入為期兩周的試營業時間。對於李先生不好的體驗，店方會正視、並且加強員工培訓。但相關關聲明事後被刪除。

據百度百科，方所是集書店、美學生活、咖啡、展覽空間與服飾時尚等混業經營為一體的平台，近年來深受廣大書迷朋友喜愛，又被稱為「網紅書店」。此前，成都方所書店兩個月試營業期間平均每日人流量達7、8千人次。

李先生自爆，穿著迷彩褲被攔住不准進書店。（翻攝自一點資訊）
李先生自爆，穿著迷彩褲被攔住不准進書店。（翻攝自一點資訊）
方所是集書店、美學生活、咖啡、展覽空間與服飾時尚等混業經營為一體的平台，又被稱為「網紅書店」。（取材自微博）
方所是集書店、美學生活、咖啡、展覽空間與服飾時尚等混業經營為一體的平台，又被稱為「網紅書店」。（取材自微博）

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