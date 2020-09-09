飄香300年！ 成都桂花巷 3天樹全砍光

成都300年桂花巷內兩邊的桂花樹，為配合道路改造，近日一夜之間全被砍掉。幾十年的桂花樹就這樣沒了，巷內的商家、居民都非常惋惜。

封面新聞報導，市民黃先生7日早上剛到上班地點桂花巷，就被眼前的情景驚呆了。想起上周上班時，同事們還不斷議論著巷內隨風飄進辦公室的浸入心扉的桂花香味，黃先生鬱悶之極： 「這種行為，太煞風景了！ 」

陸續進入辦公室的同事們，也紛紛議論：「挪走移栽也好啊，直接砍掉，太可惜了吧。」

早在清代，桂花巷是滿城十一條兵丁胡同之一，時稱「丹桂胡同」。小巷不足千米，搭配上意韻十足的金黃桂花，小吃店、小茶館、小商戶，悠閒的居民坐在桂花樹下，享受慢生活，成了成都一景。

據報導，桂花巷位於成都市核心城區，屬青羊區轄區，離世界著名的寬窄巷子景區，僅有一街之隔。

這是一條近千米的小巷。小巷並不寬闊，但巷子兩旁全是桂花樹，一到秋天，金桂飄香，空氣中瀰漫的，全是浸入心扉的桂花香味。

但現在，巷子裡全是一截一截的桂花樹殘枝，一派凌亂。吊車正將樹幹裝載，準備運走。

巷內一家五金店的老闆說，周末開始砍的，「砍了整整三天，砍之前，沒任何人來說過這事，事前也沒有任何部門通知過。」

走訪到巷尾，一家商戶說：「桂花巷在進行道路改造。要重新鋪路，牆面也要重新整；重新栽樹，新栽的還是桂花樹。」

據報導，經打聽，負責此事的是成都市公園城市建設管理局。但值班者說：市局只管理大的道路，「像桂花巷這種小巷子，是區上在管。」

而青羊區公園城市建設管理局園林綠化工作科則表示：「到目前還沒有聽說過此事（桂花巷的桂花樹全部被砍），無法給出答覆。」