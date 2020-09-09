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釣竿甩到高壓電線觸電亡！22歲網紅突傳噩耗 近600萬粉絲心碎了

聯合新聞網 / 綜合報導
年僅22歲的網紅「宏楠」，驚傳釣魚時觸電身亡。 圖擷自宏楠臉書
年僅22歲的網紅「宏楠」，驚傳釣魚時觸電身亡。 圖擷自宏楠臉書

中國大陸一名網紅「五道口宏楠」，近日突然傳出過世消息，讓影音平台上的近600萬名粉絲一陣錯愕。宏楠的師傅「方丈」在7日直播時，聲淚俱下證實宏楠前幾日去釣魚時，沒注意將魚竿甩到高壓電線上，意外觸電身亡。粉絲們得知噩耗後，在宏楠的最後一篇貼文下洗版「一路好走」。

網紅方丈7日罕見發文通知粉絲，今天發生了一件無法接受的事，「心情崩潰」無法照常直播。並在文末寫道「當哥的沒照護好你，對不起」，網友們擔心之餘卻也一頭霧水。事後方丈短暫的開了直播，表示宏楠在釣魚時將魚竿甩到高壓電線上，觸電後不治身亡，意外消息震驚各界粉絲。

宏楠平日就喜好釣魚，臉書上也有數張開心釣魚照片。友人得知噩耗後，也發文哀悼「對不起你，當初就不應該讓你走，你這一走就回不來了…」沒想到他最終竟死於自己最愛的興趣。

僅22歲的宏楠在影音平台上擁有近600萬名粉絲，不常使用的臉書粉絲頁也有近32萬人追蹤，網友們得知消息後都在最後一篇貼文獻上祝福，希望他能「一路好走」。宏楠曾拍過不少影片，「光輝歲月 」、「叱吒紅人」、「美麗女人」等作品都受到眾多年輕人喜愛。

網友們留言哀悼。 圖擷自宏楠臉書
網友們留言哀悼。 圖擷自宏楠臉書

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