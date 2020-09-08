大陸暫停進口19個國家56家企業的冷鏈食品

中國大陸海關總署相關司局負責人說，海關總署對發生員工感染19個國家的56家冷鏈食品企業採取了暫停進口措施。

據新京報報導，大陸海關總署相關司局負責人9月8日在肉類產業發展大會上介紹，海關總署對發生員工感染19個國家的56家冷鏈食品企業採取了暫停進口措施，其中有41家企業是自主暫停對華出口。

截至9月7日，大陸海關總署累計抽查30個國家和地區的76家肉類、水產品、乳製品、冷凍水果企業。抽查情况看，出口國家首長部門和企業履行承諾，加强源頭管控，但也有部分企業存在員工口罩手套佩戴不規範、洗手時間不够、消毒處理措施不足等問題，被抽查企業均承諾將積極整改。

中國海關還對進口冷鏈食品開展病毒風險監測，截至9月7日，共抽樣檢測樣本50多萬個，覆蓋產品樣本、內外包裝樣本、集裝箱內壁樣本等。

中國是肉類進口大國，截至目前，中國已准許從38個地區2020家企業進口猪、牛、羊、禽、鹿、馬、驢肉等7種肉類產品。中國進口肉類總量已從2014年的279.2萬噸增至2019年的617.82萬噸，五年來新增了121.28%。今年前8個月進口658萬噸，已超過去年全年進口量。

2019年以來，根據國際動物疫情狀態，大陸海關總署暫停了波蘭禽肉、匈牙利禽肉、愛爾蘭牛肉和哈薩克共和國羊肉對華出口，對60家履行主體責任不到位的企業採取了取消或暫停註册資格等措施，並對169批不符合中國食品安全法律法規和食品安全國家標準要求的肉類實施了退運或銷毀處理措施。