教師比較好騙？ 女誘開房再勒索13萬元

廣東一名教師添加了一名年輕女子的微信後，該女子得知對方是名教師，認為比較好騙，於是聯合其他人設局性交易偷拍，勒索3萬元人民幣（下同，約新台幣13萬元）；事後又和解賠償3萬元。廣東法院判決，該女子犯兩罪，判有期徒刑四年三個月，並處罰金2萬5000元人民幣（約新台幣10萬元）。

羊城晚報報導，教師崔男2019年4月微信添加28歲歐女為好友，5天後歐女誘崔男到賓館開房間，並偷拍過程，事後以視頻勒索崔男。

報導指出，歐女聯合岑某、蘇某偷拍得逞，向崔男勒索3萬元，警告崔男若不配合，就要告他強姦，然後再向學校揭發，讓他在學校待不下去。崔男無奈之下答應，通過微信轉帳及現金的方式給了歐女3萬元。事後，歐女分了1000元給蘇某，分了6000元給岑某。

但後來歐女、蘇某後悔，與崔男達成和解，歐女向崔男賠償3萬元，蘇某向崔男賠償1000元，二人均獲得崔男的諒解。

法院認為，被告人歐女、蘇某以非法占有為目的，以威脅手段向他人索取財物，均已構成敲詐勒索罪。

法院還查明，歐女另涉有詐騙犯罪，2019年3月至5月間，以虛構事實方式，先後騙取被害人賴遠靈9萬9487元（案發後已還4000元）、被害人魏如發2萬元（案發前已還1萬7793元）。

鑑於歐女、蘇某歸案後能如實供述犯罪事實，庭上自願認罪，依法從輕處罰。其中歐女判處有期徒刑4年3個月，並處2萬5000元罰金；蘇某有期徒刑1年，並處罰金7000元。