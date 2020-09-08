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心機男5年詐財千萬元 岳父、妻子、女友一起報警

世界日報 / 中國新聞組╱上海8日電
辛某向警方坦承從未在國企上過班。圖／取材自紫牛新聞
辛某向警方坦承從未在國企上過班。圖／取材自紫牛新聞

南京一派出所日前接到一起報案，辛姓男被舉報詐騙，分別是辛男的岳父、妻子以及交往兩年的女朋友；涉案金額高達250餘萬元人民幣（下同，約新台幣1千萬元），騙局長達5年，諸多詐騙細節令網友大跌眼鏡。

楊子晚報報導，辛男謊稱自己是上海某國企員工，因替領導「背鍋」而被處分，南京一套房產和500萬存款被法院查封，為解封上千萬元資產，辛男在安徽、南京兩地來回奔波兩年多，一邊在南京與妻子王女生活，一邊又在安徽與劉女同居。期間辛男以各種理由詐騙錢財，截至落網，辛男詐得錢財除少部分以工資為名交給家裡外，其餘皆揮霍一空。

據報導，辛男與王女2016年5月結婚，婚前發現王女家裡很有錢，於是開始長達五年的詐騙布局。辛男一直以「房屋、車子等財產解封」為由向岳父王先生借錢，岳父也確實收到了辛男發來的「不動產證明」、「法院傳票」、「法院行政裁定書」等文書證件，上面有執法機關的印章。王先生信以為真之下，前後一共出借220萬元。

在詐騙岳父期間，辛男另結識了安徽的劉女，同樣以「財產被法院查封需要藉錢解封」為由，先後向劉女詐得30萬。

報導稱，辛男「被查封」的房產位於南京某高檔小區，市值約六、七百萬元。隨著辛男借錢越來越多，岳父開始懷疑，調查後發現「被查封」房子竟然有人住，才知根本就沒有房子查封這回事，女婿提供的所有法律文件都是偽造。

王先生考量女兒和兩個外孫還要跟辛男一起過，始終沒有狠下心報警。但今年7月，劉女發現辛男聲稱離婚卻並未離婚，於是主動聯繫王女，發現辛男把她倆都給騙了。一怒之下，岳父和女兒、劉女決定一起報警。

辛男被拘捕後坦承從未在國企上過班，騙取了岳父家220萬元、劉女30萬元。案件正在進一步審理中。

詐騙 離婚

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