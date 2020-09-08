影／把古蹟搬到家門口！江西南昌砸4億 建「山寨」八達嶺長城

世界級景點太遙遠？有業者動腦筋直接把名勝古蹟「搬」到家門口。江西南昌有一座山寨「長城」，蜿蜒於叢山峻嶺中，每年吸引絡繹不絕遊客，據稱是仿北京八達嶺長城1：1比例建成，全長4公里，與古長城唯一不同處，在於牆體石材都是現代的。

中新網報導，江西南昌「山寨長城」2013年開始修建，2015年落成開放，總投資約1億人民幣（約新台幣4億元），距南昌市區25公里，周末假日總會湧現大量遊客。該景點全長4公里，橫跨山巔，每隔一段都會有一座烽火台，外觀上與古長城十分相像。

為了保護生態，「山寨長城」建造期間沒有動用大型機械，所有建造所需石料全部統一訂製，透過騾隊送達山頂，再經人工修葺而成。有遊客到該處遊玩後發照片到朋友圈稱「我到了長城」，許多人信以為真。

觀察者網報導，網友熱議說，「造山寨景點，還不如把錢花在扶貧項目」、「這樣做不僅充斥形式主義，還破壞當地的生態環境」，另有網友解釋，這座山寨長城是私人投資，與政府無關。

人民網早前報導，這條在山間蜿蜒盤旋的長城，實則是南昌市首座休閒農業觀光長廊，隨著遊客湧現，村裡農家樂也跟著火起來，村民吃上了旅遊飯。

除了江西南昌，成都金龍湖風景區、重慶洋人街、江蘇華陰華西村等地也建有山寨長城，長度從幾百米到幾公里不等。

中國社科院副教授魏翔表示，山寨景點的出現非一朝一夕，是對過去門票經濟的延伸；北京聯合大學休閒與旅遊發展研究所所長徐菊鳳也稱：「湧現出大量山寨景點，明顯是為迎合旅遊需求，帶有盈利性質。」

兩位學者一致認為，微縮景觀、仿製古蹟不值得提倡，因為會對正牌景點造成不公平競爭，任之發展，恐會造成「劣幣驅逐良幣」。