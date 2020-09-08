曾批評江澤民遭停刊19年 大陸左翼雜誌「中流」復活

19年前因為點名批評中國前國家主席江澤民而被停刊的左翼雜誌「中流」近日「復刊」，出版了電子形式的「中流叢刊」創刊號，不具名的該刊負責人表示，將以馬列毛主義為基本宗旨，倡導傳統思想不同觀念的討論與火花，提供中國社會主義復興的思想動能。

香港媒體報導，「中流」於1988年由軍旅作家魏巍與前中宣部副部長林默涵創辦，堅持毛澤東時代的話語體系，在改革開放後，成為毛左派及新左派的輿論陣地，被視為最勇於捍衛社會主義的雜誌。

今年是魏巍誕辰100周年，電子版的「中流叢刊」選擇在今年創刊，並且沿用「中流」名稱，顯然是傳承魏巍精神的象徵。

據報導，負責人表示，「中流叢」將以馬列毛主義為根本宗旨，努力擺脫各種「小團體」意識，為了因應現今社會的複雜結構，該刊鼓勵包括傳統馬克思主義、青年馬克思主義、毛左派、自由主義左派、國家主義、民族主義及民主社會主義等不同觀念的討論，希望能激起火花，進而凝聚共識。

「中流叢刊」出版受到中國知識界的關注，中國問題專家胡星斗認為，社會需要多元的聲音，如果「中流」只是表達「左」的觀點，應當歡迎，但要反對「極左」。香港政治評論員劉銳紹認為，僅從創刊號一期來看，還看不出復刊的影響，還要觀察後續他們「發表什麼文章、帶出什麼言論」。

至於復刊是否代表官方默許或支持左派聲音，劉銳紹表示仍待觀察，他說，官方對任何思潮或力量的存在都有一定接受限度，如果某種思潮形成很大的影響，以致影響執政，就會被壓制。