中國最後一位東京審判見證者 高文彬99歲辭世

據民盟上海市委宣傳部消息，中國最後一位全程親歷東京審判者、上海海事大學教授高文彬於7日凌晨在上海市第一人民醫院去世，享年99歲。

成都商報報導，高文彬出生於1922年12月，1945年畢業於東吳大學法學院，是中國著名的法學家、翻譯家、歷史學者。

1945年，日本宣布無條件投降。同年11月，遠東國際軍事法庭國際檢察局正式組建。東京審判適用英美法程序，法庭的官方語言是英文和日文，而當時的東吳大學是中國唯一一所教授英美法課程的學校。於是，剛從東吳大學法學院畢業的高文彬被推薦成為遠東國際軍事法庭中國檢察官的秘書兼翻譯官，於1946年遠赴東京，參與審判日本戰犯的工作。

1946年5月至9月期間，高文彬擔任國際檢察局中國檢察官辦公室翻譯。翻譯工作結束後，他因表現出色，被留下繼續擔任秘書之職。

擔任中國檢察官秘書時，高文彬的主要工作是翻譯、核對庭審記錄，負責國際檢察局和中國檢察組的聯絡和往來文件處理等。

東京審判歷時924天，因其案情龐大、複雜及證人、證據之多，成為人類有史以來參與國家最多、規模最大、開庭時間最長、留下檔案文獻最為浩瀚的一場審判。

侵華日軍製造的南京大屠殺，在遠東國際軍事法庭上被作為專案審理，而高文彬在收集日軍罪證資料時，意外發現了南京大屠殺期間的一起驚人暴行——「百人斬」比賽。

高文彬接曾回憶道：「日軍投降後，所有的日本的檔案由美軍接管。我們就到博物館、圖書館去查檔案，偶然在日本的『朝日新聞』裡發現一篇報導。」報導中，向井敏明和野田毅兩少尉在從上海進攻南京途中，約定以先殺滿100個中國人者為勝，因一人斬了105個，一人106個，決定重新開始150人競爭。

高文彬將報紙複印多份，轉寄給南京審判戰犯軍事法庭。隨後，已退役的向井敏明和野田毅被緝拿歸案。1948年，二人在南京雨花台刑場被執行槍決。

1948年，在完成中國檢察官辦公室的工作之後，高文彬回到中國。