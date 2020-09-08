中國舉辦抗疫表彰大會 WHO：現在沒有自滿的空間
中國8日在人民大會堂舉辦對抗疫情表彰大會，中國國家主席習近平出席，大會表彰全國抗擊疫情個人及團體。但世界衛生組織（WHO）官員昨日示警，全球疫情尚未結束沒有自滿的空間，且中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險。
中央社報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，不清楚中國的表彰大會，但肯定中國前線醫護人員付出的努力，雖然疫情在武漢爆發是一個可怕的開始，但經過這麼多努力取得重大成果，值得其它國家學習。
不過，他示警2019冠狀病毒疾病（Covid-19）全球疫情還沒結束，沒有自滿的空間，中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險，即使零星的病例都可能擴大變成群聚感染。
另外同場出席記者會的世界衛生組織秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）則肯定中國取得階段性成果，並說這令他想起他先前訪問中國時所留下的深刻印象，包括中國從國家到地方對醫療設施的廣泛投資、以及中國人為工作犧牲，保證社區安全的集體責任感，但大家仍要繼續努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言