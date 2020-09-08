中國舉辦抗疫表彰大會 WHO：現在沒有自滿的空間

中國8日在人民大會堂舉辦對抗疫情表彰大會，中國國家主席習近平出席，大會表彰全國抗擊疫情個人及團體。但世界衛生組織（WHO）官員昨日示警，全球疫情尚未結束沒有自滿的空間，且中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險。

中央社報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，不清楚中國的表彰大會，但肯定中國前線醫護人員付出的努力，雖然疫情在武漢爆發是一個可怕的開始，但經過這麼多努力取得重大成果，值得其它國家學習。

不過，他示警2019冠狀病毒疾病（Covid-19）全球疫情還沒結束，沒有自滿的空間，中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險，即使零星的病例都可能擴大變成群聚感染。

另外同場出席記者會的世界衛生組織秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）則肯定中國取得階段性成果，並說這令他想起他先前訪問中國時所留下的深刻印象，包括中國從國家到地方對醫療設施的廣泛投資、以及中國人為工作犧牲，保證社區安全的集體責任感，但大家仍要繼續努力。