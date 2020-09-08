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「小偷，第三次偷」！老婦偷竊遭掛牌示眾 店家：她家人同意

香港01 / 李福源
廣東省佛山市順德區一名老婦上周四（9月3日）在超市被店員發現偷竊行為，被罰掛上寫有「小偷，第三次偷」的大型紙牌在店外示眾。圖擷自微博。
廣東省佛山市順德區一名老婦上周四（9月3日）在超市被店員發現偷竊行為，被罰掛上寫有「小偷，第三次偷」的大型紙牌在店外示眾。圖擷自微博。

廣東省佛山市順德區一名老婦上周四（9月3日）在超市被店員發現偷竊行為，被罰掛上寫有「小偷，第三次偷」的大型紙牌在店外示眾，事件引起網民熱議，有人批評超市的做法如同執行私刑，有辱尊嚴。

事發超巿位於順德區北滘鎮碧江社區，老婦當日到收銀台付款時只拿出部份商品結算，試圖偷走一包早已放入環保袋的排骨，但店員及時識破，追出門外人贓俱獲；超市的鍾姓女負責人認出涉事老婦是熟客，曾兩度被發現偷竊，於是決定報警，同時聯絡其家屬到場處理。

警方到場對老婦進行了口頭教育後便離去，她的媳婦則拒絕就此事道歉，也不願接受罰款，甚至表示「以後見到我婆婆便趕她出去，不要讓她進來」，結果就出現了老婦掛牌示眾的一幕。

鍾女受訪時強調，這種懲罰方法是得到老婦及其家人同意，而老婦掛著牌子坐在超市門外約10分鐘便讓她離去，「像這樣作案的人有很多，而且都是阿婆這個年紀的，每天都能抓到，主要偷的是生鮮、豬肉、蔬菜，更叫人生氣的是，這些慣犯家境不俗，上次有個老人家偷我們豬肉，結果她兒子竟開寶馬過來，還說『我媽就是喜歡貪小便宜』。」

律師指超市行為不合法

不過，有網民批評超市的做法有如執行私刑，「掛牌子也太踐踏人格了」、「負責人好殘忍，如此侮辱人尊嚴」；但也有留言稱老婦「寧可不要臉，就不交罰款」、「如果當時警員堅持要老婦罰款，大概這一幕不會發生」。

有律師表示，超市行為不合法，同時侵犯老婦名譽權。然而，超市該如何正確維權？律師指出，如有證據證明老婦多次盜竊，可要求公安機關進行處罰，若警方不予處理，可追究警方行政不作為。

超市店員驚覺老婦疑似偷竊便追出去查問，要求老婦拿出包包內的商品一一清點。圖擷字微博。
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文章授權轉載自《香港01》

廣東 偷竊 公安

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