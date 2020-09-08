北京段完工 京瀋客專年底通車

京瀋客專北京段無砟軌道工程已於日前全部鋪設完畢。線下工程完工為後續鋪軌貫通奠定了基礎。全線預計可望今年年底前通車。

中新社報導，全長698.294公里的京瀋客專是中國「十三五」規畫重點建設項目，是「八縱八橫」高鐵網的「一縱」——京哈至京港澳通道的重要組成部分。其設計時速350公里，全線設有20座車站。建成後，北京到瀋陽只需2.5個小時，承德到北京1小時。

京瀋客專北端通過瀋陽樞紐與哈大高鐵銜接，南端經北京樞紐與京廣、京滬高鐵相連，是縱貫南北、溝通東北與中南地區的高速鐵路客運通道。它將使承德融入北京、天津一小時經濟圈，促進京津冀協同發展。

中鐵二十二局集團京瀋客專二工區項目經理秦飛表示，軌道板鋪設工程是高鐵建設中承上啟下的關鍵工程，既要承接路基施工完工工序，又要為鋼軌安裝提供作業條件。中鐵二十二局集團擔負的京瀋客專北京段管段共鋪設12074塊CRTSⅢ型預制軌道板。這種無砟軌道板由中國自行研發、擁有完全自主知識產權，其工藝複雜，施工標準高，難度非常大。

秦飛說，中鐵二十二局技術人員從軌道板製作生產抓起，成功研發出集成智能機器人和三維成像儀的高速鐵路CRTSⅢ型軌道板自動化檢測系統。通過40多次反覆測量、計算、試驗，他們使軌道板預製過程中反拱曲度與翹曲曲度實現平衡，軌道板頂面平整度大大低於2毫米的允許誤差，達到了1毫米，處於國際先進水平。